En una misa en Catedral rezaron por todos los locutores que celebraron su día

Se realizó en la Iglesia Catedral, la misa rezando por los locutores y por el 75° aniversario de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) filial Mar del Plata. Estuvieron presentes autoridades del organismo y locutores que se acercaron a orar en este día tan especial. La misa fue presidida por el padre Hugo Segovia, y concelebrada por el padre Tomas de la Riva miembro del equipo de comunicaciones del Obispado.

Antes de iniciar la eucaristía, se hizo presente el obispo, Gabriel Mestre, y expresó, “queremos rezar por los locutores en su día y rezar por la Sociedad Argentina de Locutores que cumple sus 75 años. Es una gracia y una alegría recibirlos en esta casa de todos, la Catedral. También con la alegría y el honor que el padre Hugo Segovia haya aceptado presidir esta eucaristía ya que está muy vinculado en sus distintos servicios pastorales a la locución porque ha acompañado muchas veces el tema de los medios”. Minutos después Solari entregó al obispo y a Segovia un solapín de la SAL e n agradecimiento.

Durante la homilía, el padre Segovia, resaltó el valor de los locutores y recordó “el llamado en 1993, de monseñor Arancedo –obispo diocesano en ese entonces- para dar clases de Teología, para los alumnos de la filial del ISER en Mar del Plata. No se ha dado la importancia debida a lo que significó este instituto de locución de Mar del Plata. Me sorprendió el pedido, y con una gran dosis de preocupación me hice cargo. No me imaginaba la importancia que iba a tener en mi vida, ese camino que empecé a recorrer con los alumnos. La radio me enseñó pronunciar, a modular, a respetar los signos de puntuación y a descubrir la importancia de los silencios. El valor de la importancia de la palabra, se los debo a ustedes queridos locutores”.

“Celebramos hoy en la Iglesia, a Santo Tomás; el apóstol al que siempre se lo relaciona con la duda y la fe. Él quiso tener una experiencia precisa y Jesús no lo desafió ni lo trató con dureza, lo miró y le mostró sus llagas. Pidamos hoy a Jesús que quiere que toquemos sus llagas, que sean ustedes queridos locutores, los que a través de su voz puedan mostrarnos la belleza de la rosa, y la firmeza de la piedra; pero también que sean la voz de los que no tienen voz, en tiempos en que abundan mucho los que no tienen voz”, concluyó Segovia.

Al finalizar la misa, Alberto Solari, secretario de la SAL filiar Mar del Plata, tomó la palabra y agradeció el gesto del obispo de permitir que el padre Segovia fuera quien presidiera la misa. Y destacó la labor de los locutores en su día y los obstáculos en el ejercicio de la profesión. Luego el padre Hugo bendijo a todos los profesionales presentes.