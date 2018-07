El Club Náutico agranda su familia

El Club Náutico , se encuentra promocionando su asociación “sin cuota de ingreso”, durante el mes de julio del año en curso. Se trata, de un plan promoción de tiempo limitado, con bonificaciones especiales.

Con el pago puntual de la cuota social, se accede a pileta de natación cubierta, gimnasio funcional de última generación y sauna; lo que constituye una opción más económica que realizar las actividades en diferentes lugares por separado.

Entre las actividades que hoy ofrece la entidad, están Tenis, Náutica, Hockey sobre césped, Roller Hockey, Remo, Windsurf, Stan Up Padle (SUP) y también sus Escuelas de Timoneles, Windsurf, SUP y Orientación Deportiva.

Además, los nuevos asociados podrán acceder en la temporada estival al Balneario del Club .

El Náutico, cuenta hoy con una Guardería con juegos y actividades para los más chiquitos, amplios salones para fiestas y eventos, como el Salón Vilas, salones de usos múltiples, espacios donde se puede aprender baile, tango, salsa, participar del coro o practicar yoga, stretching o karate, por citar algunas actividades

Los quinchos, son un clásico del club, con una hermosa vista, actualmente renovados en su equipamiento y con el detalle que el día de su cumpleaños, el socio no paga el espacio, para poder celebrar junto a su familia en el club.

El presente, según nuestro presidente Eduardo Ramírez Lijo, es por demás auspicioso: “Mucha gente que fue socia del Club hace años, cuando viene, prácticamente no lo reconoce, está muy cambiado y para mejor. Estamos creciendo y las mejoras se notan. Nuevas obras, nuevas adquisiciones de equipamiento, nuevos servicios se suman de manera constante. El año pasado, inauguramos el moderno y amplio Gimnasio, muy bien equipado, con una vista privilegiada al embarcadero, que rápidamente se convirtió en el espacio de entrenamiento funcional y convergencia deportiva que nos venía haciendo falta. Este año, un ansiado sueño se hizo realidad: inauguramos nuestra cancha de césped sintético, la gran obra de los últimos tiempos , que permite que más de 150 chicos y chicas puedan entrenar Hockey en su propia casa. Además con la nueva cancha se contribuye al crecimiento del Fútbol, masculino y femenino, en pleno auge”.

Luego, el titular de la entidad tricolor, agregó entusiasmado “Varios de los triatletas participantes del último “Iroman”, se entrenaron en nuestro Club, que cuenta con todas las facilidades para ello en un solo lugar. Tenemos una pileta semiolímpica para preparar una competencia, pero en el verano pueden nadar en el mar directamente y salir a pedalear o correr desde el club hacia la zona Sur, cumplimentando su preparación en el gimnasio y aflojando en el sauna. Más allá de eso, quienes no desean la competencia, pueden tomar clases de natación o aquagim”

Para finalizar, Ramírez Lijo agregó : “El Náutico, muy renovado, está abierto a todos los marplatenses y en contacto con la comunidad, pensando siempre en la forma de facilitar su acceso a las familias y deportistas de nuestra ciudad, procurando mantener un valor de cuota lo más bajo posible. Contamos, con 40 mil metros cuadrados de superficie en un lugar único, marinas, 12 canchas de tenis, canchas de hockey y fútbol, en un entorno natural ideal y un lugar seguro para los chicos”.

Para asociarse “sin cuota de ingreso”, durante el mes de Julio, sólo basta acercarse a la Secretaría de la entidad portuense, completar el formulario correspondiente, incluir 2 fotos (4 x 4), fotocopias de DNI y abonar la cuota del mes de Julio, más los gastos administrativos de $ 600,- importe que será bonificado en un 50% en actividades aranceladas del Club. Así, de forma sencilla, se accede a la totalidad de actividades y servicios existentes en el club