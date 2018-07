Mario Rodríguez: “No hay una lectura comprensiva de la realidad social en la que vivimos

El Presidente de la Comisión de Educación del HCD, Mario Rodríguez, aseveró que “no hay una lectura comprensiva de la realidad social en la que vivimos”. Lo hizo durante la reunión donde los dirigentes de SUTEBA, FEB, UDOCBA y Municipales (del área educativa) plantearon el conflicto suscitado a partir de la resolución 1736/18 de la Gobernadora Vidal, que afecta el funcionamiento de los equipos de orientación escolar (EOE).

“Sólo el 50% de las escuelas en nuestro distrito cuentan con Equipos de Orientación Escolar, lo cual es proporcional a lo que sucede en la Provincia; y la mitad que no está cubierta tiene que ver con el incumplimiento en la designación de cargos,” señaló el Secretario de Organización de SUTEBA Provincia, Raúl Calamante.

El dirigente gremial precisó que el incumplimiento en la designación de cargos implica, sobre 400 servicios educativos provinciales, un faltante de 243 Equipos de Orientación Escolar en nuestro municipio. Acto seguido, Calmante sentenció: “Hoy tenemos zonas muy vulnerables en la provincia y también traslado esto a lo local, donde la necesidad de esos equipos se hace imprescindible ante la situación social”.

Por su parte, el concejal Mario Rodríguez propuso plasmar en un proyecto de resolución el respaldo de los ediles al reclamo docente en defensa de los Equipos de Orientación Escolar. El próximo martes (a las 11 hs.) la Comisión de Educación se volverá a convocar para avanzar sobre dicha cuestión.

“Afectar los Equipos de Orientación Escolar es una de las medidas más insensibles que se puedan llegar a tomar; estamos yendo a contramano de lo que se debería hacer, que es trabajar para contener la situación social, que se ha complicado y si no la atendemos se seguirá complicando”, expresó de manera contundente el edil radical y a su vez Presidente del Comité local de la UCR.

“No hay una lectura comprensiva de la realidad social en la que vivimos”, remarcó el concejal Rodríguez, agregando: “Los niños, niñas y adolescentes que acuden a los equipos de orientación escolar son los más vulnerables de la sociedad y a quienes nosotros como Estado no podemos desatender o abandonar”.

Y concluyó sentenciando: “Sí no atendemos lo que está faltando, y encima ajustamos, complicamos la situación de lo que hay. Los equipos de orientación escolar tratan con graves problemáticas, que tienen que ver con lo etario, pero también con la realidad social en la cual se desenvuelven los jóvenes”.