Fortina anunció que recibieron partida de vacunas que faltaban en Mar del Plata

En el marco de la campaña de vacunación iniciada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Salud del Municipio y después de anunciarse algunos faltantes semanas anteriores, la directora de Salud, Patricia Fortina, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que este viernes recibieron varias dosis de la triple bacteriana y quíntuple, las cuales ya comenzaron a ser repartidas en los diferentes Centros de Salud de la ciudad.

“El viernes recibimos las vacunas que faltaban y este lunes se retiraron las dosis de Región Sanitaria, que es donde llegaban para iniciar el reparto por los diferentes Centro de Salud. Se comenzó por los lugares que tienen mayor demanda como IREMI y la Mutual. Luego continuamos por los demás”, explicó la referente del área de salud local.

Asimismo, indicó que en general los días jueves y viernes reciben vacunas en tandas. “Hoy llegó una parte y seguramente más cercano al fin de semana se reciba otra. Se hace así habitualmente por una cuestión de logística y para mantener la cadena de frío”, afirmó.

“De quíntuple habremos estado unas tres semanas con faltantes en los Centros de Salud que tienen más demanda. A veces lo que se hace es lo que se llama Clering, es decir que, cuando hay muchas en algunos lugares y en otros nada se distribuyen nuevamente”, completó y aclaró que en este último caso “pasó que algunos centros tenían todavía pero muy pocas dosis”. En relación a la triple bacteriana, comentó que los faltantes se registraron durante dos semanas.

Fortina se refirió a la campaña de vacunación y comentó que se encuentran en los diferentes centros de salud de la ciudad “todas las vacunas de calendario nacional en forma gratuita con criterio de vacunación”.

Asimismo, descartó la versión que circula sobre que se sacó del calendario la vacuna de meningitis. “Eso es falso, no se sacó ninguna vacuna. La que cubre el programa de inmunizaciones es la menveo”, aclaró.

“Hay una sola que salió a la venta a fines de 2017, Bexcero, que cubre meningitis del grupo B no está en el calendario y no estuvo nunca. Se presentó en el Congreso de Pediatría en agosto del año pasado y unos meses después salió a la venta, todavía no ingresó al calendario oficial, pero seguramente en algún momento la van a incorporar, aunque no se sabe cuándo”, sostuvo.

Vacuna Antigripal: Más de 40 mil dosis aplicadas

Por otra parte, hizo hincapié en la vacuna antigripal y destacó que ya superaron las más de 40 mil dosis desde que comenzó la campaña, unas 11 semanas atrás, hasta el momento como también mejoraron el número de embarazadas, lo cual era una preocupación desde el área de Salud que encabeza Fortina. “Empezamos con un porcentaje bajo y se fue incrementando. Vamos mejorando los números totales”, afirmó.

“En lo que va de gestión de 2016/2017 ya superamos las 700 mil dosis aplicadas y a partir de junio se hará el conteo de los 6 primeros meses de este año, pero todavía no hay números oficiales”, agregó.

Asimismo, resaltó que la campaña de vacunación antigripal no cierra “sino que deja de vacunarse o bajan los números cuando empieza a hacer calor. No hay demanda porque hay poca circulación viral, pero para grupos de riesgo como embarazadas o bebés se sigue aplicando con normalidad”.

Nueva campaña de vacunación triple viral

En relación a los meses sucesivos, la referente del área de salud local remarcó que se está programando para octubre y noviembre de este año una campaña nacional de vacunación triple viral para reforzar el grupo del medio con una dosis extra, entre el año y los cuatro años. “Para los casos de paperas, sarampión y rubiola, atento a los casos a los casos que hay en el mundo para no tener el virus circulando acá”, explicó.

A su vez, comentó que “se hace todo junto en el país para que el impacto epidemiológico sea muy importante” y remarcó que “el Municipio de General Pueyrredón tiene una población objetiva a vacunar de casi 37 mil niños en estos dos meses”. En relación a las demás vacunas de calendario, aclaró que se colocan durante todo el año en los distintos centros de salud.