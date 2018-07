Bonifatti: “No hay voluntad política para llevar adelante el Plan Estratégico”

En la ultima sesión ordinaria del HCD, el Concejal Santiago Bonifatti se refirió al Plan Estratégico y la disolución del equipo técnico encargado de llevarlo adelante.

Al respecto, el Concejal Santiago Bonifatti: ” Las ciudades necesitan un proceso de planificación estratégica para evitar cambios de dirección en el rumbo cada vez que cambia el gobierno y su administración. El Plan Estratégico de Mar del Plata fue hecho bajo un proceso absolutamente participativo convocando a muchos especialistas, instituciones públicas y privadas, sociedades de fomento, universidades y una pluralidad de personas que brindaron su mejor aporte para pensar en una ciudad sustentable y que crezca de manera ordenada.”

La primera conformación del Plan Estratégico fue en el 2001 y a partir del 2003 la sociedad civil junto con el Estado Municipal iniciaron un camino de la planificación estratégica. Así, se arribaron a una primer versión del Plan actualizado en el año 2013, cuyos documentos están disponibles para ser consultados por todos los vecinos en la página oficial de la municipalidad. Este trabajo mancomunado nos ha legado lo que es Plan Estratégico Mar del Plata- Batán 2013-2030.

En este sentido, Bonifatti continuó diciendo: ” El Intendente Arroyo cuando comenzó su gobierno dijo que iba a continuar el trabajo junto con la comisión mixta del plan estratégico. Por eso creo una dirección general de Relaciones Institucionales a cargo del Plan Estratégico que hasta ahora ocupa Oscar Criado. Además, el Intendente fue muy claro cuando dijo: “buscamos seguir trabajando de forma conjunta”, pero de esta primer reunión de presentación fue la última vez que se tuvieron buenos resultados. “

“Cuando nos enteramos hace poco más de un mes que se disolvió el equipo técnico del plan estratégico, nos dimos cuenta de algunos intenciones que tenía este gobierno; no sólo no se llevaron adelante las cuestiones planteadas en este plan sino que se hicieron algunas completamente contrarias. Acá lo que no hay es vocación política por llevar adelante el Plan Estratégico. Por eso, desde el Concejo Deliberante hicimos un pedido de informe para ver qué se va a hacer con este plan, por qué se deshizo el equipo técnico, cuál es la función que tiene un funcionario político a cargo de un área que no hace nada; y si no hay resultados hay responsabilidades, y la responsabilidad más importante del Intendente, es la del retraso a la que ha sometido al partido de General Pueyrredon.”