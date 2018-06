Santoro: “Hoy Cristina sin hacer campaña tiene entre 6 y 7 millones de votos”

El legislador porteño Leandro Santoro estuvo en Mar del Plata participando de una charla denominada “El movimiento estudiantil y el movimiento obrero en las luchas populares”. Lo hizo junto a la diputada nacional Fernanda Raverta y el Secretario General de AMS (Casinos), Roberto “Chucho” Páez.

En diálogo con la prensa Santoro se refirió a la actualidad económica y política del país, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el peso político de Cristina Fernández.

“La recesión ha llegado y veo mucha preocupación en la gente. Noto también cierta desesperanza e intranquilidad por las pocas expectativas de futuro”, comenzó diciendo.

En ese sentido resaltó que “acá hay una decisión política del gobierno de generar un pico inflacionario, provocar una recesión para de esa manera licuar el pasivo que tienen en pesos y equilibrar el sector externo. El FMI en ese contexto pide que se bajen salarios y jubilaciones. El gobierno cumple con esa orden y lo hace de manera indirecta a través de la suba del dólar”.

Santoro además pidió que el gobierno de Macri cambie el rumbo. “Hay que hacer una rectificación inmediata. El acuerdo con el FMI agudiza la pendiente negativa, pone al país en una situación de tensión que no se si estamos en condiciones de aguantar”.

Consultado sobre Cristina Fernández, el legislador porteño señaló que “hoy Cristina sin hacer campaña tiene entre 6 y 7 millones de votos. Pero la discusión no es de nombres propios sino de políticos. Tenemos que tener un programa que defina un rumbo de país, que sea industrial, solidario, soberano, inclusivo, con relaciones internacionales, etc. Necesitamos una coalición política fuerte, un programa político que represente una alternativa porque no alcanza con decir Macri no”.

Por último Santoro habló de Mar del Plata. “A la ciudad no la veo bien, noté una absoluta dejadez y es una lástima porque Mar del Plata era la meca, era lo más llegar a la ciudad. Sin embargo hoy no tiene plan estratégico, sin proyección, sin programa ni claridad donde ir”, concluyó.