Rigane y la búsqueda de una Argentina con democracia y libertad sindical: Sin unidad no hay destino

En el marco de la celebración de elecciones nacionales de la CTA autónoma, el reelecto Secretario Adjunto de dicha entidad, José Rigane, dialogó con “el Retrato…” y remarcó que “está muy en claro que sin unidad no hay destino” como también señaló que en Argentina no se ha logrado entre otras cosas democracia y libertad sindical y que “hoy por hoy, esto se ha convertido en una reivindicación de primerísimo orden”.

En tal sentido, expresó que se encuentra “muy contento de poder llevar a delante la iniciativa de las elecciones, que es un instrumento y mecanismo de fortalecer todo lo que tenga que ver con la democracia, en tanto y en cuanto se ha demostrado que todo el mundo puede participar y presentar, en el marco de lo que establece el estatuto, a su representación”.

Asimismo, insistió con el tema del voto directo y secreto de todos los afiliados y afiliados, que según remarcó “establece una diferencia, porque todo el mundo participa en la elección de los dirigentes nacionales, provinciales, regionales y locales”.

Al mismo tiempo, indicó que es una elección en la que pretenden “ratificar un programa de acción que tenga como objetivo principal enfrentar la política de ajuste del gobierno” como también que permita “aportar al conjunto de los sectores populares y del movimiento obrero para desarrollar la unidad de acción en un escalón superior con programas y propuestas, de manera que permita enfrentar seriamente toda la iniciativa política de este gobierno que viene en contra de los que menos tienen y fundamentalmente contra los trabajadores”.

Preguntado por “el Retrato…” sobre la voluntad de unirse y de diálogo que se percibe entre los dirigentes sindicales de las diferentes centrales obreras, respondió que “está muy en claro que sin unidad no hay destino. Si no tenemos capacidad de juntarnos y de olvidarnos de los trazos finos para ir para adelante acordando sobre los trazos gruesos, no tenemos perspectivas”.

“Hoy podemos afirmar categóricamente que este gobierno administra y gobierna para los ricos, porque no ha tomado una sola medida a favor de los que menos tienen”, apuntó el Secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata.

En relación a lo anterior, indicó que, de esta forma, se terminan profundizando iniciativas políticas “para ir en contra de los que menos tienen, lo cuales una realidad que está basada en el concepto que esgrime el gobierno de que la crisis en Argentina y la imposibilidad de salir de la misma, es culpa de los que tienen derecho, que son los trabajadores y los sectores populares”.

A su vez, cuestionó a que Argentina en un país, “con un 30% de pobreza, con niveles de dos dígitos de desocupación en muchas de las provincias, 45% de precarización laboral, con un ataque feroz al sistema previsional y una quita de 100 mil millones de pesos a los jubilados y con una iniciativa de precarización del empleo, a través de la reforma laboral, que lo que intenta es flexibilizar y quitar derechos, una acción totalmente regresiva a lo que tenemos vigente en el ámbito del derecho laboral en Argentina”.

En ese orden, remarcó: “Está muy clara la intencionalidad de este gobierno y nosotros no tenemos otras alternativa que: confrontamos y peleamos unidos contra toda esta fuerza que viene en búsqueda de nuestra vida o no tenemos perspectiva”.

En referencia a la ley de flexibilización laboral, manifestó que “lamentablemente, este gobierno de minoría ha podido llevar adelante muchas cosas, porque la oposición de diversas maneras le ha dado su respaldo para emprender determinadas iniciativas gubernamentales”.

“En el caso de Chubut hay trabajadores que llevan dos o tres meses luchando y como no los pueden doblegar, salen a golpearlos y reprimirlos con balas de gomas. No hay formas de poder implementar estas políticas sino es con represión y ellos lo saben”, aseguró.

Por último, hizo hincapié en su reciente elección como Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y afirmó que asume el compromiso “de llevar adelante las mejores iniciativas políticas en defensa de los intereses y reivindicaciones del conjunto del pueblo argentino, fundamentalmente de los trabajadores y de los sectores populares”.

Además, destacó que “en Argentina no se ha logrado entre otras cosas democracia y libertad sindical. Hoy por hoy, esto se ha convertido en una reivindicación de primerísimo orden para poder ejercer y representar los derechos del conjunto de los trabajadores”.

El actual Secretario General Pablo Micheli, junto al Adjunto José Rigane y Dora Martínez encabezaron la Lista 1 Azul y Blanca Germán Abdala a nivel nacional, la cual resultó electa. Mientras que Fernando Luna, Simón Burne y Lucía Maffey encabezaron la lista 3 Naranja, junto a centenares de candidatos y candidatas en más de 150 localidades de todo el país y en la CTA Autónoma regional Mar del Plata, Balcarce y Mar Chiquita hubo una lista única, encabezada por Mariano Bauer y Carlos Amodey.