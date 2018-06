Brian Visser, la primera cara nueva para Alvarado

De a poco se sigue armando la nueva versión de Alvarado para la temporada 2018/19 de Torneo Federal A, y a las continuidades confirmadas, este jueves se sumó el primer refuerzo para Mauricio Giganti. Se trata de Brian Visser, el más que interesante delantero que proviene de Rivadavia de Lincoln y que, con sólo 24 años, tiene una larga trayectoria en torneos de ascenso y dos temporadas en la B Nacional.

Visser es un jugador que siempre interesó, pero que después de dos experiencias en la máxima categoría del ascenso, volvió a su casa, Rivadavia de Lincoln, recuperó la confianza, acumuló partidos, algunos goles y ahora sí se pondrá la camiseta del “torito”. De Chacabuco y con sólo 24 años (21 de abril de 1994), el diminuto delantero tiene un largo recorrido. Porque de juvenil empezó a mostrar sus condiciones y pudo debutar en la temporada 2010/11 con el “Rojo”. Después de ir a jugar en el Federal B con Once Tigres de 9 de Julio, regresó con más rodaje y estuvo dos campeonatos más en el conjunto linqueño. En 2015 le llegó la gran oportunidad de dar el salto y no la desaprovechó. Vino a Mar del Plata para jugar con Unión en la B Nacional, donde disputó 22 encuentros con la camiseta “celeste”. Su destino siguió siendo la segunda división, y recaló en Villa Dálmine, donde no consiguió la continuidad deseada y sólo estuvo en 7 partidos.

Barajar y dar de nuevo fue la idea de Visser, más allá de contar con varias ofertas, retrocedió un paso para volver a Rivadavia, donde nuevamente mostró sus cualidades, jugando por todo el frente de ataque, atrás del “9” o arrancando por cualquiera de las dos bandas. Mauricio Giganti, que lo ha enfrentado en varias oportunidades, no lo dudó y lo pidió, la dirigencia le cumplió y Visser ya está en Mar del Plata.

Este miércoles por la mañana, apenas un rato después de su arribo a la ciudad, se presentó en la Villa Deportiva de la ruta 88 y comenzó a realizar los primeros movimientos junto a Martín Quiles y Matías Quinteros. En las próximas horas se sumarán los otros dos jugadores confirmados, Emanuel Urquiza y Francisco Molina. También se instalará definitivamente en Mar del Plata el entrenador, por lo que los futbolistas se encuentran entrenando a las órdenes del preparador físico Mauricio Álvarez y el ayudante de campo Ezequiel Ceballos.

Martín Quiles también renovó en Alvarado

A paso firme. Sin hacer locuras, sin desesperarse, sabiendo que el mercado de pases es largo, pero pisando fuerte en las intenciones de la Comisión Directiva y del entrenador Mauricio Giganti. Por eso, a los tres que se habían confirmado el lunes, se sumó el defensor Martín Quiles, un histórico de Alvarado, que renovó su vínculo y continuará una temporada más en el club.

Matías Quinteros, Emanuel Urquiza y Francisco Molina son los que terminaron de acordar su continuidada; hoy fue el turno del marcador central o lateral derecho que llegó a un arreglo con la dirigencia y también firmará un contrato por un año.

El marplatense dio claras muestras en la última temporada que es una rueda de auxilio muy importante, que puede jugar en la banda derecha o como zaguero, y en ambas zonas ofrece agresividad en la marca, solidez y buen juego aéreo.

Con una larga experiencia en el fútbol de ascenso, habiendo sido parte del equipo que logró subir al Federal A en 2007/08 y habiendo jugado en esa categoría en 2012/13 con Gustavo Noto, Quiles regresó al “torito” en el arranque de la temporada pasada y siempre aprovechó sus oportunidades.

Con 32 años cumplidos el 31 de marzo, Quiles es otro de los jugadores que continuará en el plantel de Mauricio Giganti que trabaja a destajo buscando avanzar con las renovaciones y los primeros refuerzos, de cara al partido frente a Boca por la Copa Argentina.