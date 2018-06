Más de 30 mil argentinos buscando pasajes y entradas para poder viajar a Kazán

Mi fe en el equipo al momento de contratar el viaje y las entradas para los partidos de Argentina y el resto de los encuentros, me jugó una mala pasada. Mi confianza que ganábamos el Grupo, hizo que comprara los boletos para el domingo 1 de Julio en el Nizhny Novgorod Stadium. Pero no la albiceleste no estará allí, sino que jugará contra Francia el sábado en el Kazan Arena.

A pesar de haber dormido solos tres horas luego de la clasificación, comenzó mi derroteo en busca, primero de pasajes para regresar a Moscú y de ahí partir hacia Kazan. Fue imposible. Había más de 30 mil argentinos con la misma intención, y lo único que sí conseguía era a un costo más caro que de Argentina a Rusia.

Esto hizo que ya comience a programar dónde voy a ver (por televisión) el encuentro de la albiceleste y luego sí, ir al “Nizhny” a ver Croacia- Dinamarca , ya que el boleto está…

Con este panorama y entregado a no poder ir a ver al Estadio a Argentina, junto a mi primo Boris, inicié una recorrida por esta hermosa ciudad que me recibió con la misma calidez de Moscú y bellezas inigualables.

Por estos pocos días que estaré en Sant Petersburgo imposible no visitar el Festival de las Noches Blancas en la ciudad más septentrional del mundo en términos de población superior al millón de habitantes.

Según me enteré está a la misma latitud que el sur de Alaska y experimenta casi 24 horas de luz diurna durante estos meses de verano.

“Peters”, como muchos le dicen aquí, es la segunda mayor ciudad de Rusia es un rico destino cultural e histórico, y durante la temporada del sol de medianoche, museos, tiendas, restaurantes, bares, teatros y salas de conciertos se mantienen abiertos hasta tarde , por lo que en estas fechas puedo aprovechar mejor mis días ante una estadía tan corta.

El Parque Inferior del Palacio Peterhof nos cautiva con sus jardines y fuentes. También el Museo del Hermitage, que contiene más de tres millones de piezas de arte de Europa occidental, donde además encontré más en el cen tro Staraya Derevnya Restoration and Storage Center.

Otro de los lugares que recorrí fue la Iglesia de Nuestro Salvador sobre la Sangre Derramada, el monumento de Pedro el Grande (el Jinete de bronce) y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. El hecho de estar casi todas las 24 horas con luz diurna, recién me di cuenta que era tarde y el cansancio se iba apoderando de mi.