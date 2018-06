Marplatense integrará la conducción del Socialismo a nivel nacional

En un encuentro realizado por el flamante Comité Nacional del Partido Socialista, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se designaron autoridades para el período 2018-2020.

En dicho marco, la Presidencia quedará a cargo de Antonio Bonfatti, ex gobernador de la Provincia de Santa Fe, mientras que la Secretaría General estará comandada por Mónica Fein, actual Intendenta de la ciudad de Rosario, y la Secretaría General Adjunta estará a cargo de Jorge Illa (FOTO), joven oriundo de Mar del Plata, quien además fuera de 2014 a 2016 responsable nacional de las Juventudes Socialistas de Argentina.

En este sentido, Illa manifestó: “Asumo con mucha alegría y responsabilidad el desafío de acompañar a la conducción nacional del Socialismo, sobre todo al lado de dirigentes de la talla de Bonfatti y Fein, de quienes seguramente recogeré saberes y experiencias. Espero aportar lo posible para desarrollar la ardua tarea de encontrarnos con un mejor Partido Socialista al finalizar nuestro período.”

Por otra parte, el joven marplatense afirmó: “El Socialismo tiene un desafío claro pero no menos importante de cara a 2019: formar parte de una alternativa progresista que le dé esa opción a una sociedad inmersa en una “grieta” que tiene más de continuidad que de cambio, y sobre la que no tenemos dudas, se puede salir proponiendo y debatiendo con la ciudadanía. Hay una gestión como la de Santa Fe, que no deja dudas de que se puede gobernar para las mayorías con honestidad, transparencia, y participación.”

Asimismo, Illa enfatizó: “Abordaremos durante estos dos años la construcción de esa alternativa progresista a un pasado sesgado por la corrupción y a un presente marcado por el ajuste. Para ello, potenciaremos los diálogos con diversos actores sociales, culturales, políticos y económicos que compartan nuestra visión de la realidad nacional, con los cuales intentaremos sintetizar puntos comunes de agenda.”