Internos de Batán viajron al Penal de Trenque Lauquen a disputar parido de rugby

En el marco de los programas deportivos aplicados al tratamiento de las personas privadas de la libertad, internos del equipo de rugby “OktuPak”, perteneciente a la Unidad 15 de Mar del Plata, visitaron al conjunto “Los Bravos de Pincén” de la Unidad 20 de Trenque Lauquen.

Con el objetivo de disputar un encuentro amistoso, arribó al penal de Las Tunas el combinado integrado por veinte detenidos, surgido de la fusión de “Oktubre” y “Paka Paka”. Una vez allí, con un desayuno, fueron recibidos por el entrenador del equipo de la U 20, Santiago Maffía, junto al cuerpo técnico y a sus dirigidos.

El partido comenzó a las 11 en la cancha principal del penal del sur bonaerense. La visita, que forma parte del programa “Recuperar Vidas”, a cargo de la asociación civil “Cambio de Paso”, venció a los locales, en el primer tiempo, por 30 a 5. Luego, se mezclaron y jugaron un parejo segundo tiempo. Al finalizar el encuentro, compartieron un tercer tiempo, en donde abundó el intercambio de anécdotas deportivas y consejos.

“Jugar al rugby me cambió la vida y la forma en la que vivo. En la Unidad 15 me dieron la oportunidad de pertenecer a un equipo y al principio me costó. Después se volvió como una terapia para mí. Hoy, en nuestro pabellón, tenemos que cumplir ciertas reglas y aquel que las desobedece, así sea el que mejor juegue, se va”, contó Leonardo, durante una charla con “Los Bravos”.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Ángel Fernández, el juez de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, Guillermo Hernán Pueblas, el jefe de Complejo Penitenciario Zona Sur, Carlos Gabriel Pinedo, el director de la Unidad 20, Mario Norberto Clementi, y su par de la 15, Juan Domingo Montes de Oca. Acompañando y dirigiendo a “Oktupak”, de la Asociación Civil “Cambio de Paso”, estuvo Juan Manuel Aiello, y también, el Jefe del Programa “Recuperar Vidas”, Miguel Cazaux, y la Sub Jefa , Alejandra Majul.

Antes de retirarse, los equipos intercambiaron presentes. Mientras que “Oktupak” se llevó una pelota firmada por los anfitriones, su jugador emblema recibió una camiseta de Los Pumas. En tanto, “Los Bravos” se quedaron con unas estatuillas de hierro confeccionadas en los talleres de la Unidad 15 y un set de mate.

Santiago, integrante del equipo que lleva su nombre en honor a uno de los caciques más bravos de la región, destacó el respeto y la lealtad deportiva con la que se llevó a cabo la jornada. Además, recordó el comienzo de su pasión y admitió: “Lo que veía del rugby me parecía agresivo. Cuando comencé a jugarlo me fui acercando a personas que me enseñaron algo que desconocía. Acá aprendí valores, adquirí disciplina, y por medio del juego, entendí que cuando te caés, tenés que levantarte”.