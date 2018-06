Ganó el buen juego y la honestidad:Empate en 34 entre Sporting y Mar del Plata en M19

Sporting y Mar del Plata Club empataron 34-34 en el clásico de M19 jugado en la Villa Marista, por la fecha 11 del Torneo Clasificatorio. Fue un partidazo que se definió en el cierre, con gran nivel de rugby y un hecho saliente: Andrés di Pace, entrenador de la M17 de Sporting, estaba colaborando como juez de touch no oficial y convalidó un try de los visitantes cuando el árbitro, Raúl Sauro, no había podido ver la jugada.

El primer tiempo tuvo un trámite entretenido. Sporting se escapó 14-0 siendo muy efectivo, luego Mar del Plata Club lo igualó pero en la última volvieron a adelantarse los locales. El equipo del staff comandado por José Figueroa atacó desde el arranque, aunque a los 3 minutos casi lo paga caro ya que un error en la ofensiva y en el retroceso le permitió al rival llegar a posición de peligro. De todas maneras, un buen posicionamiento posterior salvó la caída.

A los 11′ llegó el primer try y fue obra de Juan Cruz López Silva tras jugar rápido penal en zona de ataque y filtrarse entre dos defensores. Él mismo convirtió (7-0). Y a los 14´, un kick de Felipe Charles encontró una floja respuesta defensiva pero no pudo concretar Mateo Lorente quien cometió knock on dentro del ingoal.

La receta de Sporting, más allá de tener viento en contra, estaba clara, porque el pie de Charles dañaba ya que Mar del Plata estaba impreciso en la recepción. A los 18´ mediante esa vía, se generó un scrum y llegó el try de Luciano Domínguez por el centro. “Cote” López Silva acertó otra vez, dejando el marcador 14-0 para los locales.

Mar del Plata Club, a pesar del trámite adverso, no se desesperó y en la recta final logró empatar. Primero, sobre los 21´ minutos, descontó con el try de Isidro López Huguet, convertido por Juan Cruz Porthé, y después anotó mediante Juan Tomás Peralta tras un line corto y el empuje. Porthé acertó para igualar el marcador a poco del final. Y allí el que no se volvió loco fue Sporting, ya que a pesar de que quedaba poco tiempo, los forwards la cuidaron, López Silva vio lugar por el lado “ciego” y Tomás Zudaire tomó la pelota decidido a encarar de derecha al centro, esquivar un par de marcas y volar de palomita debajo de los palos. El “9” metió y los locales se fueron arriba 21-14.

En el complemento, Sporting tuvo viento a favor. De todas maneras, fue su rival el que empezó sumando con un penal de Porthé a los 9 (21-17). A los 10´golpeó el local con un try de Felipe Mayol, de muy buen partido, luego de un penal jugado rápido por López Silva, quien luego anotaría la conversión para despegar al equipo “Marista” (28-17).

Sobre los 14´ volvería a arrimarse Mar del Plata Club. Los visitantes armaron una buena jugada que terminó con Joaquín Alvariño apoyando sobre la derecha. El árbitro Raúl Sauro, tapado, no vio la acción y la jugada siguió con una contra de Sporting que terminó con la pelota en el line dentro de la zona defensiva visitante. Allí, el juez de touch no oficial, Andrés di Pace (entrenador de la M17 de Sporting), llamó al referee para confirmarle que había sido try la jugada anterior. Luego de la decisión, todos los presentes aplaudieron para reconocer el gesto. Porthé, después, falló la conversión (28-22).

Sporting conseguiría más aire con un penal de López Silva a los 20´ (31-22), pero Mar del Plata Club reaccionaría en la parte final para pasar a ganar. Primero se acercó a los 25´, aunque la defensa local bancó el embate y recuperó la pelota generando un gran festejo que duraría poco, ya que a los dos minutos volvió a marcar López Huguet (31-27) y a los 32´anotó Felipe Lizarraga para que, con el acierto de Porthé, los visitantes pasaran a ganar a poco del cierre (34-31).

Allí afloró nuevamente la paciencia de Sporting, que más allá del golpe anímico que significó perder el dominio cerca del final, cuidó la posesión y forzó un penal factible que Felipe Charles convirtió en tres puntos para igualar el marcador. En la última, el “10” de los locales probó con exquisito drop de derecha que se fue apenas desviado.

SÍNTESIS

SPORTING 34: Felipe Mayol, Ignacio de Siena y Pedro Dieguez; Tomás García Fierro y Juan Ignacio Tiribelli; Manuel Casanegra, Mateo Marrocco y Pedro Perenzín; Juan Cruz López Silva y Felipe Charles; Tomás Zudaire, Felipe Pelletier, Martín Zangarini y Mateo Lorente; Luciano Domínguez. Entrenadores: José Figueroa, Luciano Pampín, Carlos del Prete, Juan Manuel Manfredi, Leonardo Pelletier, Mariano Abate e Iván Ballesteros.

MAR DEL PLATA CLUB 34: Juan Tomás Peralta, Valentín Alfano y Ramiro Allasia; Juan Ignacio Bellini y Joaquín Rojas; Marco Aiello, Piero Palmisciano y Martín Román Leoz; Santiago Martínez Etayo y Juan Cruz Porthé; Isidro López Huguet, Joaquín Solovioff, Agustín Pizzo y Ramiro Cavallero; Joaquín Alvariño. Entrenadores: Juan Pablo Einhorn y Ramiro Bibiloni.

Puntos en el primer tiempo: 11´try de J. C. López Silva convertido por él mismo (S); 18´ try de Domínguez convertido por J. C. López Silva (S); 21´ try de López Huguet convertido por Porthé (MdPC); 33´ try de Peralta convertido por Porthé (MdPC) y 36´ try de Zudaire convertido por J. C. López Silva (S). Resultado parcial: 21-14.

Puntos en el segundo tiempo: 9´ penal de Porthé (MdPC); 10´ try de Mayol convertido por J. C. López Silva (S); 14´ try de Alvariño (MdPC); 20´ penal de J. C. López Silva (S); 27´ try de López Huguet; 32´ try de Lizarraga convertido por Porthé (MdPC) y 33´ penal de Charles (S). Resultado final: 34-34.

Ingresaron en Sporting: Bautista Dallan, Lucas Piuma, Lisandro D´ Alú de Boni, Thomas Crowder e Ignacio Fuscaldo.

Ingresaron en Mar del Plata Club: Felipe Lizarraga.

Amarillas en el Segundo tiempo: 8′ Dieguez (S) y 32´ Allasia (MdPC).

Árbitro: Raúl Sauro.

Cancha: Villa Marista.