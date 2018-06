El SOMU reclaman mayor seguridad en los buques que se dedican a la actividad pesquera

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que conduce Raúl Durdos (FOTO), calificó de “positivo” la creación de un Foro Federal para exigir mayores condiciones de seguridad en los buques que se dedican a la actividad pesquera. Del foro participarán representantes de los gremios, del sector empresario y del Estado. El acuerdo fue sellado la semana pasada por el propio Secretario de Trabajo de la Nación, Horacio Pitrau y la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios, en conjunto con otros gremios de la actividad.

A los desafíos que encara el sector se suma contemplar también nuevas regulaciones vinculadas a la vida útil de las embarcaciones, como en otras actividades. “El Rigel, estaba modificado en su bodega y casco y tenía más de 50 años. Hoy los aviones, camiones o colectivos tienen regulaciones de renovaciones de flota, los pesqueros no la tienen, como debe ser y lamentablemente una tragedia que cobra vidas dinamiza estas políticas que ya son impostergables”, argumentó.

El sindicalista además destacó la labor del hombre de mar para la soberanía del país. “Tenemos que tener conciencia que en las costas de la Patagonia los pesqueros y sus tripulaciones por sus labores tienen esa doble función de resguardad nuestra soberanía frente a la depredación de buques extranjeros o de cualquier anomalía en aguas territoriales. Hacemos patria”, sostuvo.

Sobre el Foro Durdos dijo, “Nuestra finalidad es abrir una mesa de discusión para debatir sobre esta y otras normas adicionales, con el objetivo de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar” aseguró , y agregó “solicitamos que se fije una audiencia en el plazo de 30 días hábiles, a la que convocamos a todas las cámaras empresarias del sector pesquero y a los organismos estatales competentes, en el marco de dicho Foro, para tratar todos los temas relacionados a la seguridad en la navegación”.

En este sentido, Durdos expresó “hoy el sector se encuentra atravesando un duelo como consecuencia del terrible hecho acaecido con el buque pesquero “Rigel”, Exigimos a las autoridades que continúen con la búsqueda”, y manifestó “demandamos una rápida solución para aumentar la seguridad de nuestros representados a bordo, en una de las profesiones más peligrosas vinculadas al transporte del mundo”.

Asimismo, el gremialista destacó “celebramos que la norma RPOL 008 N° 01/18 sobre seguridad de los buques fue puesta en vigor en tiempo record, algo que venimos exigiendo por más de 10 años y que ahora nos permite tener los “trajes anti-exposición” -que permiten una sobrevida 36 horas en el agua en condiciones extremas- a bordo en tiempo perentorio de 10 días hábiles” aunque alertó que “durante este lapso, los gremios representativos apoyaremos y respaldaremos a aquellos tripulantes que no quieran zarpar cuando estimen prudente esperar en puerto la efectiva puesta a bordo de los trajes anti-exposición”.

Finalmente, Durdos concluyó “los tripulantes tienen en sus tareas el peligro de no caerse al agua, ya que ésta es la causa principal de los accidentes mortales de los cuales son víctimas. Por eso, celebramos la norma que establece la obligatoriedad de que cada uno de los tripulantes a bordo tenga un traje “anti-exposición” de talla adecuada”.

Además del SOMU, el foro tuvo la anuencia del Sindicato Marítimos Pescadores, del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, SICONARA y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.