Daniel Salvador:” La democracia tiene como objetivo “pensar en los que menos tienen”

El vice gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador participó del panel central “Los derechos humanos y su relación con la democracia” en la Semana Social que dio inicio hoy en el hotel 13 de Julio de esta ciudad balnearia.

Salvador se dirigió a los presentes manifestando “por haber sido miembro de la comisión Nacional de la desaparición de personas estoy participando de este 35° encuentro, para contar y hablar en ese paso tan importancia que fue la recuperación de la democracia”

“En este tipo de encuentro nos juntamos los políticos, el gobierno y la iglesia para analizar la situación de lo que ha ocurrido en estos 35 años, proyectando las expectativas y con metas positivas para trabajar en lo que queda por hacer en la Argentina” remarcó.

El funcionario provincial prosiguió diciendo “sabemos que estamos en dificultades, que es un camino difícil pero estamos muy confiados en que nos va a llevar a donde queremos y aprovechar toda la potencialidad que tanto tiene la provincia de Buenos Aires como la Nación toda”.

El sentido de la democracia tiene como objetivo “pensar en los que menos tienen, lo que ocurre es que hay que decir la verdad, un gobierno tiene que atender la urgencia y proyectar programando hacia adelante”

Para eso “hay que remover obstáculos y nosotros venimos de una economía que a lo largo de 12 años se construyó con índices que no correspondían a la realidad y eso nos llevó a un país aislado en el mundo, deteriorado económicamente lo que no se puede revertir en poco tiempo” enfatizó Salvador.

Por su parte Norma Morandini directora del observatorio de DDHH del Senado de la Nación expresó “los derechos humanos han nacido de las cenizas del nazismo, ya que fue la 2° guerra mundial y en Nazismo la que llevó a los hombres sensatos del mundo a elaborar esta bella utopía que fue la declaración universal de los derechos del hombre”.

“Los derechos humanos expresan la filosofía cristina porque ponen al centro de la vida las personas humanas las que tienen derechos solo por su condición de serlo” consideró.

La ex senadora nacional por Córdoba, no dudó en decir “creo en lo personal que con la libertad podemos denunciar que no falte el pan, el trabajo y que es una falsa dicotomía poner a la libertad en la igualdad de intensión”.

“En la democracia de los derechos humanos llegamos a ´Nunca Mas´ de la violencia política” manifestó .

Morandini contó “tengo dos hermanos desaparecidos y todos los días me pregunto que entrando en la cuarta década democrática no tengamos encarnados en nuestros corazones y comportamientos la conciencia ciudadana, la normativa de derechos humanos que no es otra que la pluralidad, la diversidad, la libertad y el respeto”.

“Los derechos Humanos consagran la dignidad y eso consagra la paz y la solidaridad” señaló Morandini.

Para finalizar manifestó “si en nuestro país tenemos nivel de pobreza es un fracaso de todos porque la verdadera identidad de un niño no puede ser la pobreza” al tiempo que sostuvo “decir la verdad es un acto de confianza”