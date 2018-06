Betiana Pereyro, una periodista que lleva en la sangre esta profesión

Periodista se nace y se hace. Así se refería la profesional marplatense, Betiana Pereyro, en diálogo con “el Retrato…” y tras cumplir más de 30 años vinculada al mundo de la comunicación social. “Hemos aprendido con la mejor herramienta que te puede dar la vida que es la calle”, aseguró.

Betiana comenzó a trabajar a los 17 años en Radio Cable Miramar haciendo locución de noticieros y co-conducciones hasta que en 1990 se fue a la ciudad de Rosario a estudiar la carrera de locución, donde también formó parte de una serie de programas radiales y televisivos de esa localidad.

Luego, ya radicada nuevamente en la ciudad, realizó la conducción del programa Agenda Agraria y en 1999 ingresó en canal 2. “De ahí en más me he desarrollado como periodista tanto en Miramar los primeros años como en la ciudad de Mar del Plata desde hace 16 años”, señaló.

“Toda la vida hice periodismo y nunca estudié la carrera, pero lo llevo en la sangre”, remarcó la referente de la ciudad a la vez que comentó: “Locución me dio herramientas para ejercer como periodista. Hay muchas materias que te ayudan para redactar, hacer preguntas y demás”.

“Llevo más de 31 años trabajando en los medios ininterrumpidamente”

A su vez, señaló que “no hay carrera que uno salga y que ya estés preparado, sino que la práctica va formando a uno” a la vez que comentó que la suya ha sido con el correr de los años. “Llevo más de 31 años trabajando en los medios de comunicación ininterrumpidamente”, dijo.

“Trabajar como periodista es algo hermoso: tenés momentos duros, de felicidad, de emoción, frío y calor, depende el día”, manifestó y destacó que, al ser su tarea la de movilera, está mucho en la calle buscando continuamente la noticia.

“La radio tiene una magia muy particular”

En tal sentido, hizo hincapié en las diferencias que encuentra entre trabajar en la radio y en la televisión a la hora de ejercer el periodismo: “La radio tiene una magia muy particular, maravillosa, pero hace muchos años que no hago. El hecho de ser movilera me gusta, porque uno está en todo momento en contacto con la gente, con el entrevistado”.

“Ser movilera te ayuda a ver a la persona desde otro lugar ”

“Como movilera uno está constantemente con las personas entrevistadas desde el presidente a la gobernadora, los concejales, los manifestantes, el familiar de una víctima de un delito y demás, uno está siempre con el protagonista; lo cual es maravilloso, se conoce mucha gente y se aprende un montón como también te ayuda a ver a la persona desde otro lugar”, resaltó.

Preguntada por “el Retrato…” sobre si la profesión se nace o se hace, respondió que “periodista se hace y se nace, las dos cosas. Antes no existía la carrera y nadie puede objetarle al Cholo Ciano que fue periodista, por ejemplo. Nació como tal y se fue haciendo con el correr del tiempo también”.

En relación a lo anterior, comentó que a ella le pasó eso mismo. “Con el tiempo uno va aprendiendo a ser periodista, aunque algunos tienen otras herramientas porque han estudiado y otros no, pero hemos aprendido con la mejor herramienta que te puede dar la vida que es la calle”, afirmó.

¿Cómo ves al periodismo en Mar del Plata?

Veo un periodismo de compañerismo, donde no existen las diferencias, no hay egoísmo y en el cual nos ayudamos entre medios con algunas cuestiones, incluso.

¿Qué le falta al periodismo en Mar del Plata?

Quizás le faltan algunas cosas, porque uno siempre tiene para mejorar, pero creo que va hacia adelante y ha abierto sus puertas en un montón de aspectos, porque hoy ya no somos las canales y radios tradicionales, sino que está basado a través de las redes sociales. Hay muchos profesionales que trabajan a través de páginas de Facebook incluso. Todo esto indica que se ha ampliado mucho el espectro y está bueno, porque nos vamos nutriendo de todo eso, sobretodo nos hace bien a los que somos más viejos para nutrirnos del periodismo joven, que vienen con otras ideas, herramientas e ideales.

¿Pensas que el avance de la tecnología y el crecimiento de las redes sociales benefició el ejercicio del periodismo?

En algunas cosas la tecnología ha beneficiado mucho al periodismo, porque uno a través de un teléfono se puede enterar de un montón de cosas al instante y la gente colabora también mucho. Ahora el periodismo pasa, no solamente por la persona que está trabajando en el medio, sino también por las personas que colaboran con una fotografía, video o información a través de whatsapp como también realizando publicaciones en instagram o twiteer; eso ayuda al periodismo.

¿Y en que lo perjudica esto del avance de la tecnología?

Porque le ha quitado herramientas fundamentales como la primicia, porque a veces la termina dando la gente.

¿Pensaste en algún momento en volver a hacer radio?

En este momento no se me ocurre, pero quizás con los años uno va cambiando de parecer y va pensando otras cosas, porque también es verdad que trabajar como movilero, yendo de un lado a otro, tiene un tiempo, pero todavía no es mi momento.

Por último, la profesional marplatense hizo referencia a sus proyectos o ambiciones en el mundo de la comunicación y resaltó: “Trabajar en lo que me gusta y ser feliz haciéndolo, nada más que eso deseo, siempre mirando para adelante como lo vengo haciendo desde hace 30 años”.