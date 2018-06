Arroyo: “Siempre ha existido una intención permanente de ocuparse por las clases más necesitadas y más pobres”

En el marco de la inauguración de la Semana Social que se desarrollará hasta el próximo domingo en Mar del Plata, el intendente Carlos Arroyo, expresó este viernes que “siempre ha existido una intención permanente de ocuparse por las clases más necesitadas y más pobres”.

En tal sentido, manifestó que “es una gran responsabilidad para mí dirigirle la palabra en una situación tan especial ante un público tan calificado y sobre todo con la misión que nos guía, que es tratar de escuchar para mejorar la vida de los habitantes de nuestro país, empezando por nuestra querida provincia de Buenos Aires”.

El represente de la comuna calificó como “excelente” a su “gabinete social” y afirmó: “En Mar del Plata tenemos un gabinete social que se reúne todos los viernes y que trata los temas sociales más acuciantes para buscar soluciones a todas las cuestiones”.

“En General Pueyrredon, hemos logrado conformar un equipo excelente, gracias a la dirección de la gobernadora, a las instrucciones que hemos recibido en su momento de las autoridades nacionales”, dijo Arroyo.

En relación a lo anterior, aclaró: “Trabajamos con un sentido de equipo con todas las limitaciones que nos impone la economía y las que a veces aparecen por las distintas visiones que hay sobre algunos temas. Más allá de eso siempre ha existido una intención permanente de ocuparse por las clases más necesitadas y más pobres”.

Por otra parte, se refirió a que la educación “es lo que nos puede resolver casi todos los problemas de nuestra sociedad” y agregó que “en la medida en la que eduquemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a todas las personas, habremos trabajado por la libertad y nos habremos acercado a Dios y a los principios que gobiernan el Universo”.

“Se que hay seres pequeños que tal vez, porque no tuvieron la posibilidad estudiar y acercarse a Dios o porque lo no conocieron, no entienden muchas cosas, pero debemos trabajar para que las entiendan y que comprendan que el hombre solo va a llegar a su destino definitivo a través del camino de la verdad, del conocimiento, de la ciencia y del amor al prójimo”, indicó.

Asimismo, remarcó su fe en Dios y aseguró: “Yo tengo claro que todos somos hijos de Dios, que todos nacemos libres e iguales. Lamentablemente el hombre, porque es un pecador, olvida esta consigna tan simple y fácil de comprender y entender”.

“Cuando escucho a personas con determinados problemas que dicen dónde está Dios, es muy simple, está en nuestro corazón. Si lo sabes buscar, lo vas a encontrar. Y buscando en el fondo de tu corazón vas a encontrar siempre la verdad y el camino”, completó.

Por último, el intendente señaló que “siempre existió una intención permanente de ocuparse de las clases más necesitadas, los más pobres y por las situaciones de tipo social. Esas son las instrucciones que siempre he recibido” y detalló: “No sé en qué medida lo logramos o fallamos, pero la verdad es que las directivas han sido siempre las más limpias y transparentes”.

El lema de este año es “Democracia: un camino de servicio a los pobres. Memoria agradecida: 35 años de vida democrática” y se espera, como siempre, la presencia de importantes dirigentes de todo el país para participar de las deliberaciones.