Derechos humanos y democracia fue el primer panel de la Semana Social

En el marco del programa de la Semana Social 2018, que se desarrolla en Mar del Plata, se realizó el primer panel central, “Los derechos humanos y su relación con la democracia”. Los expositores fueron Daniel Salvador, vice gobernador de la provincia de Buenos Aires; Norma Morandini, del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y Roberto Falcone, juez federal; como moderador estuvo Emilio Inzaurraga de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. El cierre estuvo a cargo de Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo y miembro de la comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS).

Daniel Salvador, reseñó los logros de la democracia en estos 35 años. “Democracia para siempre significaba saber toda la verdad y para esto se creó la CONADEP que era la herramienta para saberlo”, manifestó el vicegobernador. “Los propios gobiernos de la democracia, lamentablemente, no han tenido éxito, porque no termina la exclusión social, y no hay independencia de poderes para que no haya impunidad en la Argentina. No hemos tenido la madurez suficiente, somos conscientes de las dificultades que estamos pasando en la provincia y en la nación”, agregó Salvador.

“Debemos tener confianza y decir la verdad, para asegurar la continuidad de la democracia: ‘Democracia para siempre”, y propuso “dejar la resignación y convertirnos en esperanza fundada”.

Norma Morandini sostuvo, “los derechos humanos expresan la filosofía cristiana porque ponen en el centro a la persona humana. Nuestra democracia nació castigando a la dictadura, debemos decir nunca más a la violencia política”. “Tuve una madre de pañuelo blanco y dos hermanos desaparecidos”, señaló. En cuanto a la pobreza, como deuda de la democracia, se preguntó: “¿no será que por no haber consolidado la democracia tengamos esta pobreza?. Sostuvo, “me parece que tenemos además una democracia sin demócratas” y agregó, “me temo que hemos postergado una auténtica educación para la paz, para el encuentro”. Y concluyó “el perdón es íntimo, la reconciliación es colectiva. Debemos reconciliarnos para salir de esta confrontación que nos está haciendo tanto daño”.

El juez federal Alberto Falcone, a su turno, realizó un particular análisis sobre la aplicación de nuestro derecho penal y expresó “los derechos económicos gozan de un elevado grado de aceptación social”. “Para los delitos convencionales el derecho actúa muy rápido. Con los autores de esos delitos se llenan las cárceles de América Latina. Los delitos de cuello blanco cuentan con un derecho mucho más amigable, aún cuando eso traiga como consecuencia echar a muchos obreros, no pagar indemnizaciones, entre otras. Hay que advertir sobre los peligros del derecho penal, hay que tener mucho cuidado”. Cerró su alocución, con un fuerte mensaje: “más escuelas y menos cárceles. La política criminal es la que menos resolución de conflictos sociales tiene”.

El cierre del panel, estuvo a cargo de monseñor Jorge Lozano, miembro de la CEPAS quien. resaltó con énfasis “el totalitarismo destruye y a la democracia le toca recoger los despojos y construir”. “No hay que claudicar en la búsqueda de la justicia. Hay que escuchar el clamor de los pobres, es abrir el corazón a los que fueron violados, torturados y cercenados sus derechos”, puntualizó Lozano.

Al finalizar se leyó la declaración de interés legislativo a la Semana Social 2018, por parte de la de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.