Rajoy vuelve a su trabajo como registrador de la propiedad en Alicante

A sus 63 años, el ciudadano Mariano Rajoy Brey ha vuelto a su trabajo . Este miércoles, 19 días después de ser desalojado del Gobierno por una moción de censura , el político que ha dirigido durante los últimos siete años los designios de España se ha reincorporado a su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola ,( ciudad de la provincia de Alicante, 35.000 habitantes). “Sé que creen que esto es noticia y por eso están aquí, pero no tengo mucho más que decir de lo que ya he dicho en las últimas fechas. Me he retirado de la política y vuelvo donde estaba. La vida continúa”, aseguraba ante los numerosos medios de comunicación que esperaban su llegada, mientras era aclamado por un grupo de incondicionales al grito de “presidente, presidente”.

El expresidente del PP ha renunciado a la remuneración económica a la que tenía derecho.

Rajoy se presentó en su nuebo puesto de trabajo minutos antes de las diez de la mañana, aunque se le esperaba a las nueve, hora a la que comienza la atención al público. “Son muchos años los que ha dedicado a la vida política y esto es distinto”, explicaba, visiblemente sereno y vestido de sport.

Las preguntas sobre su sucesión en el PP resultaban inevitables, pero las esquivó con soltura: “Hay un congreso y ahora son los militantes los que deben elegir democráticamente a su presidente. Lo que diga yo es francamente muy poco relevante y no tengo que transmitir nada a los candidatos”.

Ahora le toca contemplar los toros desde la barrera, desde la rutina y el tedio que parece augurar una jornada laboral de ocho horas jalonada de notas simples, consultas sobre herencias y reservas de dominio.

Burocracia y papeleo en estado puro para Mariano Rajoy.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa