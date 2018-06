“Lo advertimos de mil formas, pero al final, la gente es la que paga las consecuencias”

Cada semana pareciera que la agenda que marca del Ejecutivo tuviera un solo objetivo: seguir golpeando al bolsillo de la gente. No basta con los tarifazos que se siguen suscitando, que ahora empezaron a llegar boletas con aumento de tasas de casi el 5000% a las canteras que extraen granza.



“Como oposición tenemos la responsabilidad de velar por los que menos tienen y con esta medida, no hay dudas que no sólo complicará seriamente a quienes están cargo de su extracción, sino también que tendrá un efecto directo en muchos barrios de Mar del Plata que aún esperan por tener pavimento y ésta era una solución intermedio inmediata”, afirmó el concejal Ariel Ciano.

El dos veces ex presidente del Concejo Deliberante, recordó que “así como lo hicimos durante la campaña, ahora desde la bancada del Frente Renovador, seguimos sosteniendo nuestra posición, la de plantear propuestas, ideas y proyectos con una base clara y racional”. A su vez, Ciano expresó que “entendemos que no hay que desfinanciar las arcas del municipio y que existe una necesidad real por aumentar las tasas, pero esto debió hacerse aplicando el sentido común, cuidando el bolsillo del vecino y no de esta manera que termina perjudicando a los sectores más vulnerables”.

El edil remarcó que fue desde su espacio que “se hizo todo lo posible, para que los concejales del oficialismo, tanto como el Ejecutivo, escucharan nuestra propuesta y que se fije un tope del 15 y 18% a la suba de las tasas, diferenciando entre quienes menos y más aportes podían hacer, pero no sólo no nos escucharon sino que claramente decidieron no aplicarlo, sencillamente porque no quisieron hacerlo. Por eso, además de los dos sectores mencionados, en pocos días más se suma que todas las familias de Mar del Plata-Batán recibirán las primeras boletas con estos fuertes ajustes”.

Además, en las últimas horas, los productores rurales de Mar del Plata se alzaron su voz solicitando ayuda para que el Intendente dé marcha atrás con los fuertes aumentos al sector con subas de entre un 300% y un 400% por encima del año pasado. Desde la comisión directiva de la Sociedad Rural local acompañaron el pedido en referencia a la Tasa por Conservación, Mejorado y Reparación de la Red Vial Municipal.

Por último, Ariel Ciano mencionó que “como si no nos faltaran problemas, la gota que colme el vaso va camino a ser la aprobación del aumento del boleto, tal lo sucedido en la última reunión en comisión, algo que con todas estas “medidas desmedidas” está claro que el Ejecutivo local no sólo no nos escucha a nosotros, sino que tampoco a la gente, sobre todo a quienes también los votaron y hoy se expresan de manera diferente. Esperemos también que los concejales del oficialismo recapaciten sobre esta situación”.