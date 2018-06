Referees de la URMDP se incorporaron al Centro de Rugby

En Junio y por primera vez desde la creación del Centro de Rugby de la Unión de Mar del Plata, los Referees fueron incorporados al sistema y tienen la posibilidad de entrenarse de una mejor manera.

Lo que surgió primero como una inquietud y la oportunidad para los referees de Panel UAR (Pablo Casellas, Ignacio Bocardo y Gastón Rogé), terminó siendo para todos los árbitros de la Unión, que ya hace tres semanas que concurren los días lunes al Centro de Rugby que posee la Unión en el Club Universitario.

Allí están a las órdenes de Eduardo Etcheto (Director), Pedro Larraburu (SubDirector), Lisandro Digiuni (Director Área Física) y Mariano García (Nutricionista), tendrán plan individual que abarcará el trabajo en gimnasio, como así también la carrera, sumado a evaluaciones y charlas a cargo del Nutricionista del Centro.

Eduardo Pintos, encargado de la Subcomisión de Referees de la URMDP, comentó que “era la última parte que nos faltaba para el referato que es la parte física. Es un anhelo cumplido que esta subcomisión pretendió implementar siempre, después de mucho bregar logramos que se concrete, el año pasado hubo conversaciones con Eduardo Etcheto pero no lo pudimos terminar de cerrar, pero esto nació del Consejo Directivo, ya que eramos una de las áreas que no estábamos vinculados al Ciar”.

El ex referee contó que “esto es obligatorio para los dos referees de Panel UAR como Casellas y Bocardo, además del asistente de Panel, Rogé, pero esto se amplió a todos los referees de la Unión, incluidos los de Tandil que podrán ir al anexo que tiene la Unión allí. Es muy importante para el referato tener un espacio para prepararlos mejor físicamente, tendrán un plan semanal y la posibilidad de que participen de los entrenamientos de los juveniles del Centro, ya sea lunes, miércoles o viernes, para cerrar el círculo del juego en la Unión”.

Por último Pintos destacó que “los referees entrenarán con los jugadores, esto hará que los entiendan un poco más, que el referee es una parte más del juego, habrá trabajos para entrenadores y referees, la idea es que mejoremos todos y desde el referato podamos aclararles cuales son las modificaciones en los criterios que se producen año a año, para reducir las infracciones y hacer los partidos más dinámicos y entretenidos”.

Pablo Casellas, Oficial de Referato de la URMDP contó que “está bueno que la Unión se interese por el referato y trate de incoporarlo a un lugar tan importante como lo es el Centro de Rugby. La idea es poder entrenar mejor y también poder dar una mano en el Centro cuando entrenen los juveniles”.

El árbitro de Panel UAR, que este año dirigió Nacional de Clubes, contó que “Lisandro nos dio estadística y como se planificará una semana para un referee, como coordinar los días de partido con la semana de entrenamiento, con estadísticas y como tenemos que estar físicamente para poder cumplir en los partidos”.

Jose Luis Gutiérrez, coach de Casellas, Bocardo y Rogé, opinó que “surgió en el Consejo Directivo de la Unión la posibilidad de sumar a todos los referees al Centro, con todos los beneficios que todo esto traería para el juego, en la mejora física de los árbitros y la participación de estos en las prácticas de los Seleccionados. Para los referees es un avance muy importante, el plan que se presentó con Etcheto y Digiuni es muy completo, habrá una mejora contínua.”

Laureana Pappaterra, también integrante de la Subcomisión de Referato de la Unión y coach de varios referees, expresó que “fue muy productivo que la gente del Centro se acercara a los referees, fue muy bueno esa apertura de la Unión para que podamos estar y demostrar que hay un espacio para que podamos entrenar directamente con ellos”.

Por su parte Pedro Larraburu, Subdirector del Centro de Rugby, opinó que “es una excelente iniciativa por parte de los referees. Así como los jugadores se entrenan, los entrenadores se capacitan, está buenísimo que los referees hagan lo suyo, tanto física como técnicamente, ya que son una pata importante del rugby”.

Quien se desempeña desde año en el Centro oficialmente en este nuevo cargo, contó que “desde el CIAR se ha generado un espacio para que se reúnan y semana a semana estamos teniendo más convocatoria, lo que indica que están con ganas. Ojalá se arme un grupo numeroso, que se siga dedicando y perdure en el tiempo para que nuestro rugby siga mejorando en todos sus aspectos”.