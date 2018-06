Atlántica con muy buenas actuaciones en el Argentino de Menores de Handball

Se disputó la última semana en Córdoba, la edición IX del Campeonato Argentino de Selecciones Menores “Profesor Alfredo Miri”, en donde los varones de Atlántica se quedaron con el tercer puesto y las chicas fueron quintas.

Los chicos, a un paso de la Final

Fue un muy buen torneo para el equipo entrenado por Carlos Isern, Julio Togni y Gastón Bugallo,quienes a lo largo del certamen cosecharon tres victorias y dos derrotas.

En su debut derrotaron 32 a 22 a San Rafael, con la figura goleadora de Facundo Dolce con 12 goles, acompañado por Gonzalo Iglesias con 5, Franco Timpanaro y Agustín Zumpano con 4 cada uno.

En su segunda presentación enfrentaron a Río Negro y también fue victoria en este caso 38 a 14. Los goleadores fueron Agustín Zumpano (9). Jeremías Aguilar (6), Gonzalo Iglesias, Santiago Boado y Francisco Joaquín con 4.



Ya clasificados a las Semifinales les tocó enfrentar a Femebal (a la postre el campeón) y fue derrota por 39 a 20.



En Semis le tocó enfrentar a Mendoza, que había ganado su grupo invicto al vencer a Asbalnor, Córdoba y Misiones. Fue un partidazo que hasta el final no se sabía quien podía ganar, pero que culminó con triunfo de Mendoza sobre Atlántica por 32 a 28. Los goleadores de Asabal fueron Dolce volvió a ser el goleador con 8, seguido de Zubiarrain, Zumpano, Igleasias y Boado con 4 cada uno.