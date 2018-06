Lo rusos consumen tecnología al por mayor y los kioscos están desaparecidos

Más allá del fútbol (acontecimiento por el que viajaron miles de argentinos), Moscú presenta una belleza única e incomparable, en un marco de orden y respeto. Hoy les paso algunos datos a los lectores de “el Retrato…” en esta estadía mundialista en Rusia (por Sergio “Mono” Goransky)

La tecnología ha suplantado al papel

Los kioscos de diarios y revistas prácticamente no existen en Moscú. En esta semana de estadía en la capital rusa y a pesar de haberla recorrido de Norte a Sur y Este a Oeste, no los he podido observar. Acá todo el mundo se maneja con celulares, tablet y computadoras. La información llega al instante y es lo que se consume.

La cartelería Led impone su presencia

Además de una ciudad limpia y ordenada, llama la atención la escasa cartelería en los negocios. Sí están las grandes pantallas Led (al estilo Nueva York) en esquinas muy concurridas especialmente donde la publicidad va girando de manera constante, al igual que hoy sucede en Mar del Plata en la esquina de Guemes y Alberti, pero con señales luminosas mucho más importante en cuanto a su tamaño y sus miles de luces.

La publicidad ilumina a Moscú

Esto me hace pensar en aquella Ordenanza del anterior Intendente (N.de R.: Gustavo Pulti) que “limpió” visualmente la ciudad, pero la volvió oscura. Eso no pasa aquí. Esos “cartelones”, la buena iluminación callejera y los edificios (especialmente los mas antiguos) iluminados, hacen de Moscú un lugar para admirar. No será Times Square, pero han comenzado a transitar por ese camino.

Atractiva fábrica de chocolates Krasny Oktyabr

Uno de los atractivos turísticos es sin duda la fábrica de chocolates Krasny Oktyabr, situada en una isla en el río Moscú, al otro lado de los muros del Kremlin y las iglesias con cúpulas de oro. Fue llamada Octubre Rojo(según consta en la folletería turística) en honor a la revolución de 1917. El edificio construido a fines del siglo XIX cuando la compañía de propiedad alemana era un abastecedor de los zares, es un querido hito que evoca imágenes del taller mágico de Willy Wonka.

Un “socialismo capitalista”

Hoy allí se elaboran los mismos chocolates de antaño, en un proyecto impulsado por el gobierno municipal de trasladar las industrias fuera de la ciudad. Cientos de turistas se retratan ante su fascinante fachada, y reviven , en parte esa famosa película. Vale señalar que en 1990, los administradores de la fábrica optaron por la privatización, pero mantuvieron el nombre Krasny Oktyabr: era más conocido y mejor para los negocios. Un “socialismo capitalista”

El Museo Darwin, imposible no visitar

Otro de los lugares imposible no visitar es el Museo Estatal Darwin (Государственный Дарвиновский музей….espero haber copiado bien el nombre), dedicado enteramente al proceso de la evolución, y el único museo de su tipo en Rusia. Afirman que anualmente es visitado cada año por más de medio millón de personas.

La evolución del mundo en 22 mil metros cuadrados

Se trata del museo de historia natural de Moscú, y según pude rescatar en el lugar fue fundado en 1907 por Alexander Kohts era el primer museo de la evolución del mundo que explicaba la obra de Charles Darwin como explicación causal de la naturaleza. Tiene una superficie de 22.000 metros cuadrados , donde se distribuyen tres edificios. Cuenta con una colección que contiene aproximadamente 400.000 artículos.

La gran mayoría ignora el futbol mundial

A pesar de haber pasado ya una semana de la inauguración del Mundial, el clima futbolero solo se vive en derredor de los estadios y algunas de las ciudades donde se juega. El común denominador del pueblo ruso, lo ignora. Por ahí , al vernos vestidos con la camiseta argentina preguntan de qué país somos…y nos relacionan con esa competencia deportiva. Nada más.

De Argentina solo Messi, Maradona y el Papa

Solo saben de Argentina sobre Messi, Maradona y el Papa Francisco. Del resto ni idea. No conocen ni donde estamos ubicados en el mapa, al menos lo que he tenido oportunidad de interactuar, a través de mi primo Genia que junto a Krill que me llevan a todos lados y con los que recorro en motos Harley Davidson Moscú, de día y de noche.