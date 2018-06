Dramático pedido de familiares del pesquero Rigel para que no dejen de buscarlo

Soledad Sequeira, esposa de Nahuel Navarrete tripulante del Rigel, hizo un dramático pedido a las autoridades que buscan el pesquero desaparecido: “No dejen de buscarlo. Tenemos angustia, ansiedad, todo junto… Estamos esperando una noticia desde el primer día y vemos que cada partes es igual: dicen que están buscando y nada más”.

El breve diálogo con “el Retrato…”, rogó para que “esto no vuelva a suceder y que traten de evitar que pase nuevamente”, reiterando que “Las condiciones en que salen los barcos no son las indicadas para salir. Todo el mundo lo sabe pero nadie dice nada”.

Cuando este Portal le preguntó los motivos por los cuales su esposo no había denunciado las nomalías que le había contado sobre el barco, fue contundente: “Si lo hacía directamente no trabajaba en ninguna empresa más”, para exclamar cuando se le preguntó si no tenía miedo en salir en esas condiciones “¡cómo íbamos a alimentar a nuestra familia!. No es fácil conseguir un trabajo digno”

La dolida mujer resaltó el respaldo y la solidaridad de “los familiares de los pescadores de el Repunte. Fue una gran ayuda para nosotros. Desde el primer momento estuvieron al lado nuestro para contenernos”.