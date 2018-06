Decepcionante empate de Argentina con Islandia

Los argentinos no pudieron romper la barrera de Islandia. La selección albiceleste empató 1-1 contra la selección europea, en el Otkrytie Arena de Moscú, por el grupo D en el Mundial Rusia 2018. La ‘Albiceleste’ intentó llegar durante los 90 minutos, pero no lograron anotar más goles en el arco rival. Lionel Messi no pudo meter un gol a pesar de varios intentos, uno de ellos desde el punto penal (FOTO). Otra decepcionante actuación argentina.

Los dirigidos por Jorge Sampaoli se toparon contra los defensores vikingos, quienes fueron una muralla que impidió que la delantera argentina anote los goles. Sin embargo, a los 19 minutos. Sergio Agüero puso el primero con un zurdazo que no pudo atajar el arquero Hannes Halldórsson. Había tranquilidad momentánea en el equipo sudamerica

Sin embargo, a los 23’, tras varios intentos, Islandia empató con gol de Alfreð Finnbogason y tras un error del guardameta argentino Wilfredo Caballero . Los argentinos siguieron presionando a los dirigidos por Heimir Hallgrímsson, aunque los defensores estuvieron atentos para despejar las pelotas que pasaba la ‘Albiceleste’, a pesar de la posesión de balón que tenía.

En el segundo tiempo, a los 63 minutos, el árbitro Szymon Marciniakcobró una falta de Hordur Magnússon contra Maximiliano Mezadentro del área de Islandia. Lionel Messi ejecutó el penal, pero Halldórsson lo tuvo bien estudiado, atajando el pelotazo de la ‘Pulga’.

En distintos pasajes del encuentro, el jugador del Barcelona intentó meter el balón dentro del arco rival, pero la defensa y el guardameta le negaron posible primer tanto para ‘Lio’. La escuadra de Islandia logró su objetivo de mantener el empate frente a una ‘Albiceleste que no llegó a anotar un segundo gol.

Con el empate, Argentina e Islandia tienen un punto cada uno en el grupo D. Los sudamericanos enfrentan en la siguiente fecha a Croacia, mientras que los vikingos jugarán contra Nigeria.