Repunte: Se cumple un año de su hundimiento y todo sigue como aquel trágico día

Con motivo de cumplirse este domingo domingo 17 un año del hundimiento del Repunte, familiares de los tripulantes habrá de hacer una misa para rezar por las víctimas a las 11 en la Catedral marplatense, y por tal motivo invitaron a todos los familiares y a la comunidad en general a participar del oficio religioso.

A través de una nota de prensa afirman que para ellos “son dias muy difíciles por nuestro propio dolor y por el peor de los panoramas que es tener que vivir un nuevo hundimiento con el Rigel”

Afirman que “El dolor es doble porque sentimos que a pesar de la lucha y los proyectos que presentamos los familiares del Repunte, nos enfrentamos ante la indiferencia y el desinterés de quienes tienen que dar respuesta para resolver esta problemática y no lo hacen”.

Por otra parte anticiparon que “el lunes 18 a las 16 nos vamos a concentrar en el Monumento a los Pescadores en 12 de Octubre y Avenida de los Trabajadores para hacer el acto del año del hundimiento del Repunte”.

Finalmente hicieron un llamado a que los acompañen “a seguir en esta lucha desigual. Porque no podemos permitir que sigan aumentando la lista de desaparecidos y fallecidos y no hacer nada para impedirlo. Nosotros decimos que la indiferencia no te haga complice. #NingunHundimientoMas”