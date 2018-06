Trabajadores levantaron campamento en las entradas y salidas de Mar del Plata

“Muchas veces los compañeros son enviados por la patronal, sabiendo que la medida estaba siendo anunciada y los mandan a la ruta estando enterados del paro, por lo que los hemos invitado a sumarse al reclamo” dijo ante “el Retrato…”, el Secretario de Camioneros Seccional Mar del Plata , Hugo Casali en el campamento que levantaron sobre la banquina de la Autovía 2, frente a la Base Aérea marplatense.

“Se trata de una medida pacífica. Así que entienden que esto es un bienestar para todos. Acá estamos tranquilos al costado de la ruta y vamos a ir liberando de a poco, antes de la noche. Acá hay monotributistas y afiliados nuestros” dijo mas adelante.

Remarcó que la medida se inicio a la “0 hora con cortes aislados en las empresas. Estaban avisadas del día anterior y hoy cortamos a la altura del Parque Industrial. Y en la 226 y la ruta 11. También Santa Clara y todos los accesos. Pero solo para entrada de camiones”.

Casali resalto “el buen trato demostrado por la Policía. “Vinieron a preguntar si necesitábamos señalizar pero nosotros desplazamos a la banquina a los compañeros que venían en viaje”

– Como va a continuar todo esto?

– Como dijeron Hugo y Pablo Moyano…este es el principio de la medida. Ahora viene el mundial. No queremos estar distraídos mientras se atacan los derechos del trabajador. Queremos paritarias libres, jubilados y reforma laboral que quiza se apliquen mientras la gente se encuentra distraída por el fútbol. No queremos que pase esto. No hablamos del Impuesto a la Ganancia, que fue la mentira más grande del presidente en campaña. Hoy hay más trabajadores que pagan que los que dejaron de pagar.

En las ultimas horas el gobierno freno la entrega de 1600 millones a las obras sociales destinados a cuestiones de riesgo. Qué reflexión le merece esto?

– Las obras sociales están pasando mal momento. Se les debe mucho dinero desde el gobierno anterior y este aumentó la deuda. Encima tenemos media sanción a la ley del aborto. Donde hay que darle atención y nadie tiene los insumos para poder prestarle este tipo de atención.