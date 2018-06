Macri afectado por un quiste pancreático, pero que no requiere de tratamiento

Un estudio médico practicado este miercoles al presidente Mauricio Macri constató la presencia de un quiste en su páncreas que, por ser benigno, no requiere tratamiento, según se informó oficialmente. De acuerdo con lo consignado a través de un comunicado de prensa, esta mañana el mandatario fue sometido a una resonancia magnética que confirmó un diagnóstico derivado de los estudios que se había practicado el 23 de mayo pasado.

Ese diagnóstico daba cuenta de la presencia de un quiste pancreático preexistente de carácter benigno, lo cual fue confirmado, y del que derivó la conclusión de que no requiere de tratamiento alguno. Así lo consignó un comunicado emitido luego de que Macri concurriera esta mañana a una clínica privada del partido bonaerense de Vicente López, Diagnóstico Maipú, a practicarse el estudio.

“El presidente Mauricio Macri realizó una serie de estudios de rutina el 23 de mayo en el Centro de Diagnóstico Maipú. Una ecografía abdominal mostró la existencia de un quiste pancreático preexistente de carácter benigno.

“En el mismo Centro, se le realizó una resonancia magnética y se obtuvo el mismo diagnóstico, por lo que no es necesario realizar tratamiento alguno”, indicó el texto difundido por Presidencia.

El quiste pancreático benigno que le detectaron Macri es una lesión con contenido líquido que “sólo requiere control periódico y no es para preocuparse”, afirmó hoy Pablo Capitanich, jefe de Vías Biliares y Páncreas del Hospital Alemán de Buenos Aires. “Un quiste de páncreas es una lesión con contenido líquido que puede ser benigna, premaligna o maligna.

En este caso se informó que es benigna, por lo que requiere control periódico y nada más”, detalló el especialista en diálogo con la prensa. “Si le hiciéramos un examen de rutina a la gente que pasa por la calle, entre un 1 y un 3 por ciento tendría un quiste pancreático. Hoy contamos con muy buenos avances en imágenes que hacen que lleguemos a más diagnósticos, ya que por lo general este tipo de cuadros son asintomáticos”, graficó Capitanich.

Consultado sobre el tipo de estudio necesario para detectarlo, el médico detalló que debe hacerse una ecografía abdominal y luego, “si es necesario, una resonancia o estudio más específico para caracterizar el quiste y definir si es benigno o no”.

“Un quiste benigno no puede transformarse en maligno, sólo puede crecer y producir algún tipo de dolor por compresión. Esos casos son muy raros, pero si suceden se evalúan los síntomas y lo habitual es que no tengan que tratarse“, afirmó. Y completó: “Este tipo de cuadros no revisten gravedad ni complicaciones, por lo que se puede hacer vida normal. No hay que preocuparse, sino ocuparse”.