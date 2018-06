Bonifatti: “Arroyo usó la emergencia para firmar con el CEAMSE por mil millones de pesos ”

Este jueves en la sesión del Concejo Deliberante, el Concejal Santiago Bonifatti realizó fuertes declaraciones refiriéndose al convenio que firmó el pasado lunes el Municipio de General Pueyrredon con el Ceamse para operar el predio de residuos de esta ciudad.

En su exposición, Bonifatti dijo: “El lunes pasado el Intendente Arroyo al momento de la firma con el CEAMSE dijo “esto que ha sucedido hoy es un cambio conceptual y mental con relación a cómo se deben tratar los residuos” cuando el único que ha cambiado conceptual y mentalmente es él, porque lo que va a hacer el CEAMSE es exactamente lo mismo que venía realizando Tecsan, pero en vez de cobrar 6,5 millones de pesos por mes, ahora van a cobrar 13,7 millones de pesos. Además el Intendente agrega que se va a transparentar el acuerdo, cuando lo que se está haciendo es todo lo contrario, si hubiera sido una acción transparente se hubiera hecho una licitación pública. Esto no fue transparente, fue una acción legal en el mejor de los casos.”

“Tenemos muchas dudas y por eso hicimos un pedido de informes preguntando muchas cosas, pero principalmente queremos preguntar por qué no se ha hecho una auditoria externa con la Universidad Nacional, o con la UTN, que tienen carreras de grado y de postgrado en Ingeniería Ambiental para saber cómo recibimos este predio. Porque si a partir del lunes comenzó a operar CEAMSE por el doble de lo que hasta el domingo pagábamos por Tecsan, eso sólo quiere decir que hay que poner mucha más plata para arreglar las cosas que no se venían haciendo bien. Porque si es Tecsan la que está haciendo mal su trabajo queremos que se haga cargo y devuelva la plata, y no que todos los vecinos tengamos que pagar por su negligencia.“

“Un procedimiento por más que sea legal no debería comprometer al municipio por más de $1.150 millones de pesos, como da la suma de la totalidad del contrato que se firma; un procedimiento por más que sea legal no debería firmarse por 3 años en el marco de una emergencia; por más que fuera legal no debería haberse ejecutado a espaldas del Concejo Deliberante y que nos envíen los convenios para convalidar con el CEAMSE dentro del predio, con Tecsan trabajando para el CEAMSE dentro del predio. El hecho de no hacer la auditoria no nos garantiza cómo fue tomado el servicio, cómo se va a llevar adelante y de qué manera se va a resolver. La verdadera discusión hoy es si porque es legal nos deja tranquilos este convenio por estos precios y cuál es el futuro ambiental y económico del municipio”.