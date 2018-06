Iriart: “Hay que ponele freno urgente a la seguidilla de homicidios y robos”

“La inseguridad y la violencia volvieron a estar en el centro de la escena en Mar del Plata, con una seguidilla de homicidios y robos. Hay que ponerle freno urgente”. La expresión corresponde al legislador provincial Rodolfo Manino Iriart en referencia a la situación que se está viviendo en la ciudad.

“En menos de 20 días fueron asesinado 4 adultos mayores dentro de sus casas. Esto es algo que genera gran conmoción en la comunidad y debe ser un llamado de atención para las autoridades”, dijo Iriart y recordó que según datos judiciales al menos 3 de esos homicidios fueron en ocasión de robo.

Asimismo el ex Secretario de Seguridad municipal destacó como un dato preocupante que “en uno de los casos, en Dorrego al 3400, la cámara de seguridad del COM que está a pocos metros no registró nada de valor para la investigación, de acuerdo a lo que señaló el fiscal de la causa”. En ese sentido agregó que “se debe revisar el funcionamiento y operatividad de las herramientas con las que se cuenta para enfrentar al delito”.

Por otro lado se mostró preocupado por los robos a taxistas, en algunos casos violentos. “Hay que trabajar en la prevención, con corredores seguros, y reforzando controles en horarios nocturnos y en las llamadas zonas calientes”, indicó. Y sugirió que “los funcionarios tienen que tener en cuenta a los propios taxistas, a los reclamos y también a las propuestas que se hacen desde sindicatos, cooperativas y empresas de taxis”.

En esa linea afirmó que “hay que escuchar y fortalecer cada vez más a las organizaciones intermedias como foros de seguridad, sociedades de fomento y entidades religiosas. Allí saben bien lo que está pasando, no hay ninguna estadística que los pueda engañar”.

El legislador comentó que espera tener la posibilidad de exponer en el Consejo de Seguridad provincial para que las máximas autoridades tomen nota de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, como en otros distritos de la región.