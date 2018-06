Otra abuela asesinada en Mar del Plata: La estrangularon en el barrio “San José”

Una abuela de 75 años fue estrangulada en su casa del barrio San José en medio de una ola de crímenes que sacude especialmente a la tercera edad y que ni la Policía , ni la Justicia puede frenar. El hecho en esta ocasión tuvo como víctima a Clara Brunetti , quien fue encontrada, por su hija, en su vivienda de Quintana al 4700 este domingo a la tarde.

Si bien en un primer momento la Policía entendía que se trataba de una muerte natural, horas más tarde se confirmó que los signos de violencia que tenía en el cuello y la cabeza eran producto de un estrangulamiento.

El caso fue descubierto por la propia hija de Brunetti, quien se acercó hasta la propiedad, preocupada porque ella no atendía el teléfono, y al entrar la encontró muerta en su habitación, junto a la cama. Notificado el “911” se hizo presente en el lugar personal policial , como así también lo hicieron uniformados de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, quienes dieron aviso al fiscal de turno, Leandro Arévalo.

En un primer momento , el hecho fue caratulado como “av eriguación causales de muerte”, ya que los uniformados no sospecharon que pudiera tratarse de un crimen. Si bien es cierto que el cuerpo de la mujer presentaba marcas, no había indicios de que alguien hubiera entrado a la casa ni de que pudiera haber existido un robo, ya que no se registraron faltantes ni desorden del mobiliario.

En el lugar el fiscal Arévalo concluyó que las marcas del cuello y un golpe en la cabeza son una combinación de que no se trató de una muerte natural, y caratuló el caso como “homicidio”.