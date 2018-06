Ariel Ciano: “La droga está atormentando a la gente en los barrios”

Durante todo este lunes, varios miembros del equipo de Seguridad y Justicia de Sergio Massa, mantuvieron diversos encuentros “con los sectores más representativos de la ciudad, a fin de escuchar de primera mano las problemáticas con las que lidian nuestros vecinos cada vez que tienen que salir de casa”, afirmó Ariel Ciano quien entre otros, también integra este equipo coordinado por el especialista en seguridad, Diego Gorgal.

Desde una reunión con el Obispo Gabriel Mestre, al análisis con las autoridades locales de Justicia, el acompañamiento a familiares de victimas de delitos y una visita al Barrio Las Américas donde confluyeron presidentes e integrantes de varias sociedades de fomento de Mar del Plata; el equipo no sólo se dedicó a recabar información sino también a compartir las propuestas del Frente Renovador en estos temas tan sensibles para la sociedad, tal el caso del programa Alerta Buenos Aires, que en su versión local, recientemente se logró aprobar como ordenanza para el Partido de General Pueyrredon.

“Mar del Plata fue la primera ciudad del interior en la que se reunió el equipo de Massa, siendo ésta tristemente una de las localidades que mayor interés genera por los numerosos casos de delincuencia, muchos de ellos perpetrados a nuestros queridos viejos o a los trabajadores del volante, como fue el caso del taxista que recibió un culatazo el último fin de semana”, señaló Ciano, quien además de concejal es abogado y docente universitario de Derecho Procesal Penal.

Además de los mencionados, de la agenda de actividades previstas durante este lunes participaron otros miembros del equipo como son el ex Director de Asistencia a la Víctima del Municipio de Tigre,el ex diputado provincialy el actual diputado. Por su parte,es el único marplatense que integra este equipo y quien aporta no sólo su experiencia como profesional, sino también la vivida en sus años de Fiscal de Delitos Económicos.