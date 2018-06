Prefecto mayor evadió responderle a familiares y que se realizaron las inspecciones

“No voy a hacer ningún tipo de conjetura referente a ese tema porque hay una causa judicial a cargo de un Juez Federal al cual responderé” dijo ante una pregunta de “el Retrato…” sobre las denuncias de los familiares de que el Rigel no estaba en condiciones de salir al momento de su partida, el prefecto mayor Daniel Cartagenova.

Remarcó que “había zarpado desde el puerto de Mar del Plata con todos los registros en regla” y reiteró que “Prefectura realizó las inspecciones correspondientes”, pero que de todas maneras todo es motivo de investigación de la Justicia Federal, a cargo del juez de Rawson Gustavo Lleral.

Cartagenova dio precisiones del operativo de búsqueda del Rigel y explicó que en estos momentos se encuentran dos aeronaves –una de Prefectura y otra de la Armada-, dos helicópteros de Prefecturas, embarcaciones de Prefecturas y dos buques de la Armada Argentina abocadas a la búsqueda, además de la ayuda de una veintena de buques pesqueros que se encontraban en la zona.

No quiso hablar de “hundimiento” por lo que la búsqueda sigue siendo en la superficie marítima, y la misma se centra en una zona donde se avisó una mancha de combustible, y que también se incorporaron vehículos terrestres para buscar cualquier tipo de rastros del Rigel en las costas chubutenses.

Respecto a la versión que circuló atento al documento hallado en el bolsillo del pantalón del cuerpo rescatado en la zona del siniestro, Daniel Cartagenova no confirmó la identidad del mismo encontrado el sábado en el mar. Si bien circuló una versión, apoyada por el juez Gustavo Lleral, de que el mismo sería el del capitán del buque, Salvador Taliercio, el prefecto mayor optó por ser cauto y dijo: “Hasta tanto no haya ciencia cierta de quién es el tripulante no es prudente decir un nombre”.

Tambien hizo saber que este domingo por la tarde saldría un grupo de familiares hacia el sur, para estar cerca del comando que maneja el operativo de búsqueda. Los familiares saldrán en una combi provista por el Consorcio Portuario, la Provincia de Buenos Aires y la Nación.