Mar del Plata Club campeón del Súper 12

Se disputó este sábado la jornada decisiva del Torneo Súper 12, en donde en una gran final de ida y vuelta disputada en Villa Marista, Mar del Plata Club derrotó 36 a 32 a Sporting y se consagró campeón.

El clásico entre Sporting y Mar del Plata Club iba a definir quien se quedaría con el Súper 12, y los de Santa Celina se hicieron con este torneo que agrupó a los 12 mejores equipos de la Unión.

Para el infarto fue la definición del cotejo que sirvió para dirimir al campeón, ya que desde el vamos los de Rafael Urrutia se plantaron en campo rival y empezaron a sacarle rédito a la floja defensa del local. El “Verde y Marrón” fue una ráfaga qué contó con un try penal, y las conquistas de Rodrigo Iza, Juan Ignacio Montone, Nehemías Sivori, más el siempre eficaz botín derecho de Leonardo Sestelo, para configurar un 31 a 12 al descanso que sorprendía a propios y extraños.

No porque Mar del Plata Club no tuviera las llaves para destrabar así una final, sino por la escasa respuesta de un Sporting que le sacó rédito a un Try Penal, y un try de Lucas Gasparri. Deslucido, el “Albinegro” necesitaba en el complemento encontrar ese resquicio, tanto desde lo deportivo cómo lo emocional, para dar vuelta un partido que podía terminar con un marcador abultado en contra.

Herido en el amor propio, Sporting salió con otra car a jugar la segunda mitad. El ingreso desde el minuto 0 de Juan Di Pace le dio otra cadencia al ataque del local, que ajustó la defensa e inclinó la cancha a su favor.

Con un público que acompañó la levantada, el segundo tiempo de los “Maristas” fue casi un monólogo. Los tries de Ignacio Parietti y Rodrigo Fernández Criado, más las conversiones y dos penales de Gastón García Argibay le daban la mínima ventaja en un partido, a esa altura, para el infarto.

El envión anímico parecía aventar a Sporting hacia la victoria, pero Mar del Plata Club dio el golpe de efecto justo y se aferró al campeonato a falta de 5′ para el final.

Leopoldo Branderiz iba a ser el “héroe” de la tarde en la Villa Marista. El fullback metió una corrida memorable por el costado derecho del ataque de Mar del Plata Club y su ingreso al in gol desató la algarabía de la parcialidad visitante. El 36 a 32 final fue el reflejo de una final de las que hacia tiempo no se veían, en donde ambos conjuntos pelearon metro a metro por alcanzar la gloria que se decantó para el lado de los de Santa Celina.

Desde el próximo sábado que comienza el Regional Pampeano estos dos clubes serán los máximos candidatos al título de la décima edición, que sólo vio como ellos levantaban el título, Sporting en cinco oportunidades y Mar del Plata en cuatro.

Síntesis

Sporting (32): Federico Tehaux, Leandro Pizzolo, Rodrigo Collins; Ignacio Parietti, Federico Paruzzollo; Lucas Gasparri, Ignacio Castañon, Rodrigo Fernández Criado; Juan Varela, Gastón García Argibay; Juan Evangelista, Ignacio Roldan, Pedro Area, Federico Spinelli; Joaquín Pérez Maraviglia.

Ingresaron: 00′ ST Juan Dipace por Juan Varela; 10′ ST Lucas Lastra por Ignacio Parietti; 20′ ST Iván Ballesteros por Federico Tehaux; 30′ ST Martín Falcone por Leandro Pizzolo.

Entrenador: Eduardo Etcheto.

Mar del Plata Club (36): Nehemias Sívori, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Tomás Martín, Emanuel Mendizabal; Tao Romero, Bruno Palmisciano, Juan Montone; Rodrigo Iza, Tomás Catuogno; Pedro Hernández, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Leopoldo Branderiz.

Ingresaron: 5′ ST Facundo Quiroga por Tomás Martín; 20′ ST Tomás Katz por Guido Bertozzi.

Entrenador: Rafael Urrutia.

Primer Tiempo: 6′ Try de Rodrigo Iza convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 10′ Try Penal Mar del Plata Club; 13′ Penal de Leonardo Sestelo (MDPC); 17′ Try Penal Sporting; 22′ Try de Nehemías Sivori convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 26′ Try de Juan Ignacio Montone convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 36′ Try de Lucas Gasparri (S). Final del PT: Sporting 12 – Mar del Plata Club 31.

Segundo Tiempo: 6′ Try de Ignacio Parietti convertido por Gastón García Argibay (S); 14′ Try de Rodrigo Fernández Criado convertido por Gastón García Argibay (S); 19′ Penal de Gastón García Argibay (S); 26′ Penal de Gastón García Argibay (S); 35′ Try de Leopoldo Branderiz (MDPC). Resultado Final: Sporting 32 – Mar del Plata Club 36.

Tarjetas Amarillas: 6′ PT Federico Tehaux (S);17′ PT Emanuel Mendizabal (MDPC); 26′ ST Facundo Quiroga (MDPC); 30′ ST Joaquín Pérez Maraviglia (S).

Árbitro: Pablo Casellas.

Cancha: Villa Marista.

