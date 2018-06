Karina Fernández: “La comunicación y el rol del periodista cambiaron en este último tiempo”

Haciendo homenaje a su reciente día, la periodista Karina Fernández, se entrevistó con “el Retrato…”, realizó un repaso por toda su carrera y habló de los cambios en el mundo de esta profesión como también de cómo viene ganando terreno el periodismo participativo. “La comunicación no es más unidireccional, es decir desde el periodismo hacia la gente, sino que es una retralimentación permanente”, apuntó.

Karina estudió periodismo en el Instituto TEA, en simultáneo comenzó la carrera de licenciatura en letras, aunque no la pudo finalizar por una cuestión de tiempo. Luego, trabajó en el Diario El Atlántico haciendo notas de interés general y más tarde, se incursionó en el mundo de la radio.

“En radio siempre me gustó todo lo que tiene que ver con lo social, lo relacionado con la comunidad y en lo que es gráfico, me apasiona todo lo vinculado con la literatura”, resaltó la profesional que también hizo dos coberturas del Congreso Internacional de la Lengua Española, los cuales se hicieron en Rosario y en Colombia, Cartagena de Indias.

En relación a los congresos internacionales, destacó: “Fueron lo más lindo que me pasó vinculado al periodismo. Tuve la oportunidad de conocer a Gabriel García Márquez, saludarlo y entrevistarlo, aunque fue una nota medio fallida, porque no me contestó lo que le pregunté”.

Luego, comenzó el camino de la comunicación institucional, “lo cual era bastante nuevo en la ciudad. Hace más de 12 años atrás estaba en pleno crecimiento todo este tema de la comunicación dentro de las empresas”, explicó Fernández que trabajó en el Consorcio Portuario, dentro de esta área con la tarea que tenía como objeto dar a difundir la actividad del puerto y el desarrollo de nuevas obras.

La profesional también formó parte del área de comunicaciones de una empresa de cobro del Banco Provincia, Bapro Pagos. “Fue un desafío muy lindo, porque la empresa tiene una llegada territorial a toda la provincia por lo cual teníamos contactos con áreas de comunicaciones y medios de todos lados”, recordó.

Karina trabaja en la parte de comunicaciones de Obras Sanitarias y también hace un año se convirtió en mamá. “Hoy estoy un poco atravesada por esta nueva experiencia transformadora y por eso, estoy un poco ávida de información relacionada a la maternidad y cosas nuevas”, comentó.

En lo que respecta a su trabajo dentro de Obras Sanitarias, explicó que el mismo “está muy relacionado a la comunidad y a dar a conocer la llegada de una nueva obra por ejemplo y a transmitir todo lo que la empresa hace, la cual está encargada de todo lo que es agua, cloacas y desagües fluviales de la ciudad”.

“También tenemos todo lo que es atención en redes sociales en Obras Sanitarias. Se atiende todo lo que tiene que ver con los reclamos, porque la gente se acerca de otra forma hoy por hoy a las empresas”, agregó.

“La comunicación y el rol del periodista cambiaron mucho en este último tiempo”

Consultada por “el Retrato…” sobre los cambios que se fueron dando con el transcurso de los años en el ejercicio de la profesión, respondió que tanto “la comunicación y el rol del periodista cambiaron mucho en este último tiempo. Si bien en su momento se trabajaba en ciertos tiempos y uno tenía espacio para pensar la noticia, redactarla, verificarla y transmitirla, en estos momentos las cosas han cambiado muchísimo y todo es inmediato”.

“Las redes sociales requieren una inmediatez como también las respuestas”, resaltó y completó que “en esa inmediatez juega la necesidad de posicionar el mensaje y que cada uno posicione su verdad”.

“Todo eso, es un desafío que está teniendo el periodismo en este tiempo y hay que ver donde se ubica uno ante esta inmediatéz, que muchas veces lleva a errores o comunicaciones que no son tan fehacientes en el anhelo de ganarle al tiempo”, resumió.

Comunicación Institucional: “Te transformas en fuente,

porque das a conocer lo que la empresa necesita difundir”

Preguntada por “el Retrato…” sobre las diferentes formas de ejercer el periodismo, indicó que “en lo que tiene que ver con hacer comunicación institucional uno está más experimentado al dar a conocer algo, porque tu área de competencia tiene que ver con los alcances de la empresa. Te transformas en fuente, porque das a conocer lo que la empresa necesita difundir o sos un nexo entre los periodistas de la ciudad y la empresa”.

“Los periodistas que trabajan para un medio en general pueden abordar un día un caso policial, otro político, entrevistar a una personalidad de la cultura, etcétera, es decir que tienen un campo de acción más amplio”, señaló a la vez que remarcó que en un medio institucional “uno está más abocado a trabajar la temática que tiene que ver con el quehacer de la empresa en la que uno está inmerso”.

En relación a esto último, añadió que el plus que tiene es que “uno se termina especializando en algún tema referido a la institución en la que se está prestando el servicio de comunicación. Para poder transmitir la realidad de la empresa uno se forma mucho en el tema y termina teniendo una idea más en detalle. La principal diferencia está por ese lado”.

Además, se refirió a que a lo largo del tiempo pudo observar también que “antes no era tan usual que cada institución tenga un área de comunicaciones y ahora, con los cambios de las redes sociales por ejemplo, es más necesario que cada lugar establezca un lazo de comunicación más fluido con la comunidad. Por eso, la mayoría de las empresas tienen áreas de comunicaciones y buscan profesionales para eso”.

Seguidamente, hizo hincapié en el nivel de periodismo que hay en Mar del Plata y consideró que “no se escapa a la situación del trabajo en general en la ciudad, en la cual hay un alto índice de desocupación, pero siempre tratando de aprender, estando ávido de capacitarse, de seguir aprendiendo y escuchando a los que tienen más experiencia uno va encontrando su lugar”.

“Ahora todo lo que es multimedia nos atraviesa”

Por otra parte, la referente marplatense habló de sus proyectos en lo profesional y destacó: “Quiero seguir aprendiendo de esto. Me da mucha intriga todo lo relacionado con las redes sociales que están en permanente cambio como también la idea de seguir actualizándonos. Antes, el periodista con saber redactar se defendía, pero ahora todo lo que es multimedia nos atraviesa”.

“Por eso uno tiene que estar en permanente capacitación para saber lo que es una edición de fotos, videos, manejar distintas plataformas y demás”, completó la periodista marplatense a la vez que agregó que “hoy también hacen comunicación los influencers en redes sociales y las marcas los apoyan mucho”.

“Hoy cualquier persona es emisor de noticas”

En ese contexto, reconoció que se encuentra “siguiendo todo ese mundo nuevo que tiene que ver con las redes sociales y que se viene imponiendo cada vez más como también el periodismo participativo, es decir, ese ida y vuelta con la comunidad, porque hoy cualquier persona es emisor de noticas”.

“La mayoría de los canales tienen sus canales de whatsapp que reciben imágenes de los vecinos, por ejemplo. La transformación ha estado dada por eso: la comunicación no es más unidireccional, es decir desde el periodismo hacia la gente, sino que es una retralimentación permanente”,concluyó.