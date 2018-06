Grave denuncia de madre de marinero: El “Rigel” estaba roto y Prefectura lo dejó salir igual

“No sé por qué no inspeccionaron el barco y a pesar de estar roto, igual salieron” dijo entre lágrimas Graciela Godoy, mamá del marinero Nahuel Navarrete, uno de los tripulantes del “Rigel”. La compungida mujer denunció además que al pesquero le habían hecho medio motor hace escaso tiempo, cuando debieron haberlo reparado de manera completa.

Acerca de la partida del “Rígel” el pasado martes marte 5, recordó que “Ese día estuve con él toda la jornada, y me dijo que antes de salir tenían problemas de electricidad y no lo arreglaron...”, para acotar que “pusieron en marcha los motores y algo de electricidad se rompió. Nadie vino a ver si estaba en condiciones. Así salieron” solamente “luego presentar los papeles en Prefectura, que no inspeccionó el barco, ni hacer zafarrancho. Nadie de Prefectura estuvo en ese momento en el barco”.

Fue categórica al expresar su “falta de confianza en ellos (por Prefectura)” ya que “ Los dejan salir, con los barcos como están; se prestan, de un barco a otro los chalecos en un zafarrancho, y luego de devuelven”

Indicó que “en el anteúltimo viaje que hicieron, debieron parar el barco para hecerle solo medio motor, y así poder salir hacia el Sur” enfatizando que “Ya no tenía más motor. Lo sabían”

En tal sentido dijo que “todo comenzó a las 9 y media cuando lo pusieron en marcha y se apagaron las luces”, manifestando que “la última vez que vi a Nahuel, fue desde el playón donde está la baliza, que fuimos a saludarlo en su partida”

Respecto a lo que le informó Prefectura, indicó que “fue lo de siempre; es lo mismo que nada.”, en relación a la identidad del cuerpo sin vida sacado del mar añadió:” Hoy no te dicen quien fue…es más, se dice que tenía la libreta en su bolsillo, pero no te dan su verdadera identificación”

Reclamó la presencia de buzos en el lugar. “Van a buscar por arriba no más…” recordando que “mi hijo era la segunda temporada que navegaba, y eta era su segundo año en la pesca del langostino”, aclarando que lo había hecho en otros barcos desde hace 7 años

Indicó que esperaban si “el SOMU nos consiguió los pasajes” para ir a Rawson y esperar allá “las noticias que se fueran dando, como una manera de estar más cerca”

Cuando se le preguntó si la empresa se había contactado con ellos, fue categórica: “Como siempre… nadie. No vino nadie a Prefectura. Te dan la palmadita en la espalda y le importa la plata a ellos, nada más. Le servís porque te pones la camiseta, laburas, y ya está… Hoy estamos a la buena de Dios”