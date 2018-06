FRANCISCO SOLA: Hotel Dependencia

El dinamismo entre la vecindad y la alteridad foránea enmarcada en los virreyes.

Quizás con el objetivo de hacer una pequeña introducción, quisiera utilizar un párrafo de la editorial del domingo pasado: “La política no se mide solamente por términos electorales, sino que, en el desafío de generar gobernabilidad, se encuentran límites muy escuetos gracias a la falta de autonomía municipal que tienen los municipios bonaerenses. Con poco esfuerzo, la provincia puede afectar temas cruciales y creo que este capítulo solo es uno más de tantos donde el intendente va a tener que generar buena predisposición con los mandatos provinciales para evitar comprometer la gobernabilidad.”

El Hotel Libertador fue el escenario de un nuevo capítulo entre la tensión de la foraneidad y el pago chico. No sin un toque de ironía, el nombre del hotel no tuvo mucha correlación con la realidad y es que, pareció más un momento donde se sintieron las cadenas de la dependencia que de un grito emancipatorio.

La Mesa Cambiemos provincial eligió a Tandil como destino para un nuevo encuentro que goza de cierta regularidad. Con el paso del tiempo perdió el alcance masivo de referentes y se limitó a hacer un encuentro más seccional, donde confluyen los distintos alcaldes y referentes de la zona.

Más allá de los distintos eventos que tuvo la jornada, lo que me interesa destacar es la foto que aparece en la portada que, sin dudas, representa muy bien concepciones, visiones y estilos de conducción política en el seno de Cambiemos o no tan cambiemos que digamos.

Por un lado tenemos al referente institucional de la Unión Cívica Radical representado en su presidente, Matías Civale, acompañado al lado por Carlos Fernandez, el embajador de Tandil en el Congreso de la Nación. En el medio se encuentra el intendente junto al vicegobernador Daniel Salvador y en el extremo, en un plano más chico, se observa a Alex Campbell y su referente en la ciudad, Gonzalo Santamarina.

En definitiva, la imagen en cuestión es un muy buen reflejo del panorama de Cambiemos en Tandil ya que muestra por lo que es y por lo que falta, por lo que expresa y por lo que calla la imagen. El lunghismo ha podido sortear, no sin disgustos, los embates de su partido centenario en cada elección que disputó. Si algo hay que reconocerle al Intendente y a todos sus armadores, fue la conservación de la esencia localista superando a la polarización nacional. Mientras que los correligionarios cosechaban derrotas en las elecciones nacionales, el lunghismo no se cansaba de ganar elección tras elección, inmutables a los vientos que llegaban a la ciudad.

Pero la libertad tiene su costo, y a veces, hay que tragar sapos para que a Tandil le vaya bien. A pesar de las diferencias ideológicas entre peronistas-kirchneristas y radicales, el Dr. Lunghi supo generar una correcta relación desde el 2003 a 2007 con Felipe Solá y luego una excelente relación con Daniel Scioli.

Lunghi se tuvo que bancar en más de una ocasión desplantes de los tandilenses que jugaban en las grandes ligas durante muchos años. Como también fotos y críticas de personas que nacieron y perecieron en términos de poder con el kirchnerismo. Pero en esos tiempos, esos funcionarios provinciales se la jugaban como tandilenses de pura sangre, algo que se repite en el presente. Con gran cintura supo contentar a los que ostentaban el poder y tener una relación de diálogo con los actores lugareños.

Los invitaba a fotos, eventos y demás cuestiones de la vida política siempre y cuando logren traer un peso a Tandil. Muchos desde la oposición al intendente le reprocharon ser un intendente radical muy cercano a los K o tener preferencias con Scioli por sobre Macri. Pero claro, es muy fácil jugársela cuando uno está en el lodo, sin nada que perder. Ahora, cuando en las espaldas de uno tiene la responsabilidad de afectar o mejorar la calidad de vida de los vecinos, se toma con prudencia los emprendimientos electorales de riesgo, separando la institucionalidad democrática con las preferencias electorales.

Hoy en día el lunghismo se encuentra en una situación compleja con los nuevos funcionarios de niveles superiores del Estado, ya que comenzaron con el pie izquierdo. El punto máximo de tensión quizás se puede señalar cuando la provincia le pidió un “gesto” al intendente abriendo la lista para un candidato del pro en la última elección legislativa. Pero respetando las cuestiones orgánicas de su partido, negó esa posibilidad en la lista de concejales pero entregó un modesto consejero escolar y se comprometió a abrir lugares en el gobierno municipal a algunos referentes del pro.

El lunghismo a simple vista está repitiendo lo que sabe hacer: alinearse con el poder de turno para evitar sufrir la hostilidad de los poderosos y lograr traer obras a Tandil. Está imitando al pie de la letra su receta con Scioli y todas las autoridades que venían a la ciudad. Evita mostrarse en fotos con personas que puedan generar fricciones, acatando como interlocutor provincial a un porteño con pasado kirchnerista, cumple las ambiciones de integración municipal con los sectores afines a la provincia.

Envía a Juan Pablo Frolik y Mario Civalleri a un timbreo, asiste a una Mesa Cambiemos que carece de institucionalidad, muestra en cada foto que puede a algún referente del pro como un trofeo de exhibición, acata los recortes de impuestos y la lista podría seguir contando todos los gestos que el gobierno local tiene con las autoridades provinciales.

Lo que Lunghi no quiere es que le metan dedo en su tierra, en donde supo cosechar y mantener una cantidad de votos descomunales. Mientras conserve su autonomía, está dispuesto a ceder en muchas cosas en pos de este objetivo. Salieron de la reunión en el Hotel Dependencia con saldo positivo y es que, Alex Campbell aseguró que “los intendentes definirán la estrategia a seguir en cada municipio”.

¿Cambiemos?

Por otro lado, el gobierno provincial está repitiendo los mismos vicios de la vieja política: colocar virreyes foráneos en los distritos. Nadie discute la conveniencia que supone tener a alguien de confianza, pero sin dudas esto representa un duro retroceso en términos de federalismo, autonomía y de bases de construcción política.

Hoy en día los referentes municipales del Pro en mayor medida, pero también de la UCR están sufriendo la verticalidad y las consecuencias de no ser un frente institucionalizado. A lo largo y ancho de la provincia, se está viendo como colocan a referentes que no viven en el territorio o ni siquiera provienen de la política. Como es el caso de Mar del Plata que quieren instalar a Guillermo Montenegro, que se cansó de perder elecciones en San Isidro y ahora dice ser “un marplatense”.

Quizás lo peor es la falta de coherencia ideológica ya que personas que construyeron su vida política en el kirchnerismo como es el caso de Azul, donde el bueno y coherente de Luciano Lafosse tiene que convivir con un candidato que repite prácticas de lo peor del peronismo tradicional.

Lamentablemente lo que no entienden las autoridades provinciales es que este sistema ya ha fallado, estamos repitiendo un proceso que no funcionó. Y es, en definitiva, un modelo que se sostiene con un poder ajeno, un poder prestado. Cuando un referente no tiene sustento real en votos, imagen, conocimiento y demás variables, la exposición termina cuando termina el poder.

¿Cuántos funcionarios hemos visto pasar que cuando llegaban a la ciudad parecía una visita de un Jefe de Estado y que ahora no los conoce nadie? ¿Dónde están? En la otredad de los desconocidos, de los que pasaron sin poder construir ni siquiera mil votos reales. Y esto pasa porque la política no funciona a base de imposiciones.

La política local se hace con el ejemplo, con logros personales, con trabajo en equipo, continuo y con humildad. Se cocina a fuego lento, conociendo gente con honestidad y dándole el tiempo. Uno no puede pretender llegar, pisar todo el laburo de otros y pretender que la gente que no te conoce te quiera. La victoria se hace a base de golpes ¿Cuántas veces perdió Lunghi hasta llegar a ser intendente? ¿Cuántas calles y kilómetros tuvo que hacer Carlos Fernandez para llegar a donde está hoy? ¿Cuántas veces los dirigentes tuvieron que poner la cara y crecer de cinco en cinco puntos en cada elección? La soberbia y la ignorancia del territorio es una combinación que solo destruye oportunidades.

El modelo del virrey no funciona si uno quiere construir espacios con ambiciones de poder y no de cargos. Uno tiene que llegar con humildad, armar equipo con los referentes locales y aunque sea aprenderse el nombre de las calles. Pero ante este panorama, solo pocos casos pueden resistir ante el mandato de un virrey. Lunghi es un caso de resistencia ante la modernidad duranbarbiana. Mientras que pasaron decenas de virreyes de todos los colores, él se mantuvo y se mantuvo porque tiene espalda, una espalda hecha de trabajo real y no de bajar con una billetera prestada.

La dependencia en alguna medida es lógica, siempre se cede algo y el lunghismo sabe hasta dónde puede tirar de la cuerda. La foto de portada de esta nota es para guardarla, para atesorarla en los recuerdos y verla en unos años para saber quienes quedan y quienes se fueron. Es un símbolo que trasciende a Tandil, que resume la lucha actual que contrasta lo real y lo efímero, lo sustancial y lo fugaz, lo que es y lo que pretende ser.

El Hotel Libertador fue un escenario de la realpolitk, de los sapos que se tienen que tragar para lograr evitar el perjuicio de los poderosos que solo conocen de Tandil a la sierras y que se traduce en cada municipio donde existe el desprecio a la horizontalidad vecinal.