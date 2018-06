Pesquero desaparecido: Hallan un cuerpo sin chaleco, un salvavidas y la radiobaliza del “Rigel”

Lo peor comienza confirmarse…Un cuerpo sin chaleco fue hallado alrededor de las 14, en la zona de búsqueda por el buque “José Américo”, sin que se hayan brindados datos acerca de su identificación. También hallaron un salvavidas, una lona naranja, la radiobaliza flotando en medio del mar, cajones de pescado.

El prefecto mayor Daniel Cartagenova, titular de Prefectura Naval Argentina en Mar del Plata, indico que por el momento se desconoce qué sucedió con el buque Rigel y que si bien no hay indicios de hundimiento existe “presunción” de que lo haya sufrido.

Cartagenova indicó que “desde que se recepcionó la emergencia se inició el protocolo de búsqueda y empezamos a trabajar. Luego se produjo el desplazamiento de más de 20 buques que pescaban en el área al que se dirigía el Rigel. Se agregaron dos guardacostas, dos helicópteros de Prefectura y un avión de la Armada”, como así también colaboran, además del “José Américo” , el “San Cayetano I”, al “Mara I”, al “Huafeng 822”, al “Huafeng 815”, al “Aldebaran”, al “Api VI” ”Minchos VIII”, al “Xeitosiño” y al “Sirius III”.

“No me voy a mover hasta que no me digan dónde está mi marido. No me dicen nada”, le dijo a Télam Julieta Fernández, pareja del marinero Daniel Rodriguez, quien relató que en varias oportunidades su marido le había dicho que los barcos en los que navegaba estaban “en muy malas condiciones” y tenía miedo de que le pasara algo malo.

En la puerta de la Prefectura Naval de Mar del Plata, donde familiares del Rigel son asistidos por autoridades de la fuerza y psicólogos, Julieta aseguró: “Si hace falta me voy a Rawson para obtener información. Lo único que me importa es que Daniel llegue bien y verlo”.

El Rigel, una embarcación con más de 50 años, había zarpado el martes pasado hacia el sur argentino para comenzar con la temporada de pesca del langostino en aguas patagónicas, indicó la PNA.

La última señala de auxilio fue a las 1,50 de este sábado

Eran cerca de la 1.50 de hoy cuando la Prefectura recibió la última señal de auxilio de la radiobaliza, según contó el Prefecto Principal, Jorge Córdoba, Jefe de la Prefectura Naval de Rawson. Para entonces, el buque llevaba dos días de temporal.

En el momento de la última comunicación, las condiciones climáticas no eran buenas, con olas de cinco metros de altura y los vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, según informó la Prefectura.

Desde las 23 de anoche se activó un operativo de búsqueda por mar y aire, agregaron las fuentes de PNA, que confirmaron que la última ubicación fue a 111 millas náuticas de Rawson, que equivalen a unos 200 kilómetros.

De acuerdo a lo que informó Prefectura, la zona de búsqueda se ubica entre Rawson y Camarones, a una distancia de 210 kilómetros aproximadamente, en sentido lineal.

Desde Prefectura calificaron de apresuradas las especulaciones sobre si el Rigel no estaba en condiciones de navegar. Al contrario confirmó que “si el buque zarpó es porque estaba para hacerlo. Además se trata de un buque que ya estaba acostumbrado a pescar en ese sitio. Zarpó el 5 de junio a pescar langostino a la zona de Rawson y con total normalidad fue despachado”.

El “Rigel” de bandera argentina habia zarpado del puerto marplatense el martes pasado con 9 tripulantes a bordo -según los datos del despacho general de salida) rumbo al sur del pais, con la finalidad de pescar langostino.

La última posición reportada fue a 111 millas náuticas (alrededor de 220 kilómetros) al suroeste de Rawson, en la provincia de Chubut, en el marco de un intenso temporal con vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora que provocaron olas de cinco metros de altura.

Según consta en el despacho general de salida del buque emitido por la Agencia Marítima Smiriglio, los nueve tripulantes que viajaban a bordo del pesquero son el capitán Salvador Taliercio, el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco.