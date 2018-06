Nace en las redes sociales una plataforma de apoyo a la candidatura de Santamaría para liderar el PP

A la espera de que el lunes la Junta Directiva del PP convoque el Congreso Extraordinario, sin que por el momento ninguno de los tres virtuales candidatos –Alberto Núñez Feijóo, María Dolores de Cospedal ySoraya Sáenz de Santamaría– hayan confirmado sus propósitos, sí que se ha producido el primer movimiento para impulsar la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno.

En las redes sociales –Twitter e Instagram– se ha creado una cuenta de apoyo a Sáenz de Santamaría @YoConSorayaPP bajo el epígrafe global de “Soraya Presidenta PP”. Desde su entorno se ha asegurado que “no saben de dónde sale”.

En el partido se reconoce la importancia de ser el primero en anunciar las intenciones de sustituir a Mariano Rajoy porque esto puede tener un efecto arrastre y descolocar a otros posibles aspirantes. De hecho, muchos dirigentes del PP se encuentran a la expectativa de conocer quiénes finalmente se deciden para mostrar públicamente sus preferencias.

Algunos de ellos abogan por una única candidatura porque no quieren tener que elegir o porque opinan que el partido se desgarrará si hay más de un candidato de la talla de los tres sobre los que se especula. No obstante esta percepción es muy de las élites del PP. En cuanto se desciende del primer nivel, la preocupación desaparece. Al contrario entre los cuadros medios no supone ninguna inquietud que se ejerza la “democracia interna”.

Por ahora Sáenz de Santamaría mantiene silencio y no se ha pronunciado sobre la posibilidad de presentarse como candidata a la Presidencia del PP. Cospedal no ha querido descartarlo mientras queFeijóo insiste en pedir tiempo porque el congreso no se ha convocado y, por tanto, no se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas.

La ex número dos de Rajoy es una dirigente que está bien valorada por el electorado del PP, en las encuestas del CIS siempre es quien ha obtenido mejor puntuación. Además tiene un grupo en su entorno de personas muy leales y el respaldo territorial de Andalucía, País Vasco y otras comunidades que están pendientes de lo que haga.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa