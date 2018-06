Darío Villarruel: “Que los medios determinan quién es culpable o inocente es muy peligroso…”

En el marco de la presentación del libro “Injusticia Mediática”, el periodista Darío Villarruel visitó la ciudad y en diálogo con “el Retrato…” afirmó que “esto de que los medios determinan quién es culpable o inocente es muy peligroso para la sociedad” a la vez que cuestionó la persecución que hay de la justicia a la política.

El evento organizado por el doctor Edgardo Díaz de Forja Mar del Plata- Batán, hizo que el abogado, periodista y escritor, Darío Villarruel, visitara la ciudad para brindar una charla debate y presentar el libro “Injusticia Mediática”. El encuentro se realizó este viernes a las 19 en la sede del PJ de General Pueyrredón, ubicado en calle Italia 1933.

“La convocatoria tiene que ver con presentar el libro que se llama Injusticia Mediática, es decir, cuando el periodismo quiere ser juez. Esto tiene que ver con una situación actual de la persecución que hay de la justicia a la política, lo cual es muy peligroso”, explicó el profesional.

En tal sentido, señaló que en el mismo se plasman los principios generales del derecho tales como el de inocencia o el de debido proceso legal y también “las garantías de los ciudadanos a la hora de ser acusados de un delito, sea corrupción o cualquier otro”.

A su vez, indicó que en el libro se trata “cómo a veces los periodistas por negligencia o impericia y muchas otras, por animosidad, intención o interés titulan los diarios diciendo fulano es corrupto o ladrón, abusador y demás” y agregó que “esto de que los medios determinan quién es culpable o inocente es muy peligroso para la sociedad, porque si después eso no se corrobora en el expediente judicial aunque le pidas disculpas a la persona, ya quedó escrachada.”.

En relación a lo anterior, apuntó que en el libro trata de explicarle a la gente “para que haga un análisis crítico de toda la información judicial que está en el tapete hoy para no tomar una inclinación de que fulano es culpable, porque toda persona es inocente, cualquiera sea su color político, hasta tanto se demuestre lo contrario”.

“Los mejores abogados no están en la televisión sino que están en los tribunales”

“Yo siempre digo que los mejores abogados no están en la televisión sino que están en los tribunales”, remarcó el profesional que aclaró que en su caso personal “hoy se encuentra más vinculado al periodismo tratando de explicar lo que aprendió en la facultad del derecho, pero aquellos que son parte en un caso concreto y después lo llaman para opinar de otros casos, en realidad es para quedar bien con la intencionalidad de ese programa”.

Caso Nisman: . “Fue un suicidio que se utilizó políticamente”

Villarruel recordó que lo llamaron hace un tiempo de un programa televisivo para hablar del caso Nisman. “Me preguntan para mí que había pasado, digo que se había suicidado porque así estaba en el expediente y me dijeron entonces no vengas”, afirmó a la vez que agregó que “la idea era instalar esa idea de que se había matado. Fue un suicidio que se utilizó políticamente y jurídicamente para denostar a Cristina Kirchner que no tiene absolutamente nada que ver”.

“La justicia aparece después del peritaje de Gendarmería. El expediente tiene 22 mil fojas y en 20 mil estamos ante un suicidio, pero a partir del peritaje de Gendarmería, que pertenece a la órbita de Patricia Bulrrich, sin tener un análisis concreto dice que fue un homicidio”, completó y remarco que “la versión que dan es inverosímil”.

En función de ello, adelantó que “fue todo absolutamente preparado. Está claro que se le acabaron los expedientes y este fue el último que les quedaba, pero la gente se está dando cuenta” y agregó que “hubiera sido distinta la situación si cuando Nisman muere los diarios titulaban en vez de “Muerte dudosa de Nisman”, “Nisman suicidó”, por ejemplo. No había ni autopsia y ya hablaban de asesinato”.

“Hoy están muy bastardeados los periodistas por el poder político”

Por otro lado, hizo hincapié su percepción sobre la profesión de periodista y respondió que “hoy están muy bastardeados los periodistas por el poder político. Algunos con intencionalidad, porque están de acuerdo a quién quieren defender y otros, porque son mercenarios o defienden su sueldo, están denigrando la profesión. Es decir la verdad y hablar con libertad” a la vez que subrayó que no está de acuerdo con el periodismo militante.

“Acá hay una especie de grieta profundizada que si vos decís decís la verdad del gobierno y vas al fondo sos kirchnerista, cuando no siempre es así”, aseguró a la vez que indicó: “Estamos pasando un momento raro en el país. La gente nos pide que digamos tal cosa, cuando antes el periodista decía lo que tenía que decir, la gente cree que nosotros los periodistas somos los que les vamos a solucionar los problemas”.

“Hoy hay empresarios periodistas y cuando se mezclan estas dos cosas estamos complicados”

En tal sentido, señaló que la sociedad pide que actúen. “Hay una gama de colegas que ya dejaron de ser periodistas. Mi viejo siempre me decía cuando hagas una nota y te sientas más importante que el entrevistado dejá el periodismo” y comentó que hoy “incluso hay empresarios periodistas y cuando se mezclan estas dos cosas estamos complicados”.

“Si haces la lista de los periodistas que están del otro lado del sistema son muy pocos. Esto hay que cortarlo y lamentablemente este gobierno es bastante dañino en perseguir a los que no piensan en contra de ellos”, afirmó Villarruel.

Por último, se refirió a lo que la gente puede encontrar en el libro y destacó que este “tiene mucho que ver con el periodismo, es como un manual para que estos profesionales cuando hablen de temas vinculados a la corrupción, a los accidentes de tránsito, crímenes o abusos sexuales lo hagan con propiedad”.

Y agregó que en el último capítulo incluso “hay un diccionario jurídico sobre muchos términos del derecho y que se utilizan en los medios, lo cual es muy útil para los periodistas que no saben explicar muchas veces estas cosas”.

“Los periodistas dicen en muchas ocasiones barbaridades en términos jurídicos y la gente que no sabe, recibe esas cosas”, señaló Villarruel y aclaró que “después en una charla de café se repite todo y muchas veces la verdad jurídica no coincide para nada con lo que se dijo en los medios”.

“Con qué se queda usted ¿Con la verdad jurídica o la periodista?”, preguntó el profesional y expresó que la respuesta “lógicamente es con la periodística; lo cual nos hace mal a todos, porque más allá de que haya magistrados corruptos, ellos tienen que resolver con el expediente y no con lo que sale en los diarios”.