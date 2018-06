Carlos De los Reyes ya es “Vecino Destacado” de General Pueyrredon

En el marco de un acto emotivo, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorgó el título de Vecino Destacado” a Carlos De los Reyes, por la labor desarrollada, como Presidente del Club Al Ver Verás, en los barrios Las Heras, Parque Palermo y Parque Hermoso de la ciudad de Mar del Plata.

La actividad, por iniciativa del edil Mario Rodríguez (UCR), se llevó a cabo en el recinto de sesiones. Estuvieron presentes, además, el Secretario de Salud, Gustavo Blanco; el Presidente del Ente Municipal de Deportes (EMDER), Carlos López Silva; los concejales Marcelo Carrara (AA), Balut Tarifa Arenas, Marcos Gutiérrez y Daniel Rodríguez (UC), Marcelo Fernández (AM), Angélica González (CC) y Ariel Ciano e Ilda Mercedes Morro (1País).

“Cuando se nos ocurrió realizar este reconocimiento, él nos dijo que no era necesario. Pero más allá de su figura, teníamos en mente la importancia de una institución, un ejemplo de lucha. Son esos ejemplos que marcan un camino, una esperanza. Hay personas importantes, hay sabios como De los Reyes”, destacó el impulsor de la iniciativa.

Concejal Rodríguez añadió: “Qué distinta sería la sociedad si nos tomáramos el tiempo de convocar a los sabios, antes de tomar una decisión trascendente, para que nos transmitan su experiencia y sabiduría. Además de sabio, es un luchador de toda la vida, de estar en los lugares más difíciles, y siempre vinculado al deporte. Estoy seguro que en muchos momentos de su vida atravesó encrucijadas, pero siempre tomó el camino correcto. Por eso, es importante el reconocimiento de su ciudad”. Acto seguido, elañadió:

Tras recibir comentarios elogiosos hacia su figura por parte de algunos concejales de otros partidos políticos, De los Reyes recibió el reconocimiento del HCD y posteriormente hizo un discurso de agradecimiento: “Me es un poco difícil empezar a hablar, por la emoción. Como se podría decir en estos casos, este reconocimiento puedo tomarlo como una caricia al alma. Pero ya me basta con ver las expresiones, sinceras de emoción, en sus rostros, de los aquí presentes, para sentirme satisfecho. Yo no pensé lo que había que hacer; lo hacía y lo hago. Estoy en una zona sensible, pero siempre, o casi siempre, me han respetado. Sé que hay muchos chicos, que van al club, que delinquen, que consumen droga. El club es un lugar de contención y por eso los recibimos. Hemos hecho muchas obras, sin esperar nada a cambio, aunque admito que es lindo que en algún momento llegue el reconocimiento. Muchas gracias a todos por hacerme vivir este momento”.