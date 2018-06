Matías Tombolini apoyó la iniciativa de Ciano de impulsar una incubadora de ideas

“Es un desafío importante que el Cholito (Ciano) impulse la constitución de un Concejo Económico y social en la ciudad de Mar del Plata que básicamente es una incubadora de ideas. Un Concejo así es un lugar donde los diferentes actores de la sociedad civil aportan con la finalidad de generar iniciativas o políticas públicas” dijo en diálogo con la prensa Matías Tombolini, actual presidente del Consejo Económico y Social (CESBA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En una reunión con la prensa realizada en la Escuela de Capacitacion de UTHGRA, el economista que se hallaba acompañado por los por ediles Ariel Ciano y Mercedes Morro del Frente Renovador, calificó de interesante la iniciativa de “porque en ciudades como está, la posibilidad que el ejecutivo se nutra de propuestas formales por parte de la sociedad es determinante. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, hay una necesidad de reacción más rápida. Hay instituciones que pueden emitir recomendaciones para que el ejecutivo avance en una dirección que permita maximizar las oportunidades. En este caso, si no se da un proceso recesivo profundo, la costa Argentina va a tener una buena oportunidad. Y lo vimos en febrero. Que fue mejor que enero porque la decisión de vacacionar se tomó con el dólar que valía a 20 y no 17 como en octubre. Entonces el turista, ante esa incertidumbre se quedó en la Argentina. En este sentido el concejo tiene mucho para decir.

¿Que otros temas tratarán además del turismo?

– Producción. Potenciar el Parque Industrial y la innovación tecnológica. Mar del Plata es muy importante y vemos que falta formación básica. Hay demanda de empleo y no hay quien lo cubra. Hay que trabajar con las Universidades como eje central y con sindicato de gastronómicos para formar a la gente en un mundo nuevo. Con la partículad que tendremos de nombrar un Director Ejecutivo en este concejo.

“LA DEUDA NUNCA ES UN PROBLEMA,

ES QUE SE HACE CON LO PRESTADO”

Cuando “el Retrato…” le pregunto si el préstamo que está tomando el gobierno del FMI es para celebrar o para tirarse del balcón, afirmó que “Es importante entender que el préstamo no lo toma el gobierno sino nuestros nietos. La deuda nunca es un problema. El problema es que se hace con lo prestado y cuáles son las condiciones. Qué exigen. Lo que hacen es prestaron a cambio de cosas que hay que hacer para calificar. Ese conjunto de recomendaciones le quita libertad a nuestro pueblo para definir nuestra propia política. El Fondo Monetario va a decir cómo se hacen las cosa.

Mas adelante no dudó en afirmar que “en definitiva los pueblos avanzan cuando son dueños de sus decisiones. Acá lo que propone el Concejo es crear institucionalidad. Que es lo que tiene que hacer un dirigente. Crear reglas de juego. Lo que vamos a tener es una profundización del ajuste. Reducción del déficit fiscal. Dólar. Interés. Y solo estamos discutiendo herramientas. No discutimos el modelo. No discutimos lo central.

“EL GOBIERNO DEBERÍA ESCUCHAR

A TODOS LOS SECTORES”

¿Como frenan la inflación en este marco?

– Esa es una discusión central. El movimiento obrero está obligado a preguntarse cual es la vara para medir la efectividad de un gobierno. En este sentido el reclamo del movimiento obrero va en esta dirección. Con independencia de las redes y argumentos que nos pongan de sonrisas, la efectividad de un gobierno se mide en la efectividad o no de llegar a fin de mes Es un gobierno que parece estar a la defensiva. Pretendo que les vaya bien y puedan reconstituir la proactividad que necesita la Argentina. No comparto el rumbo. Creo que hacer foco en la defensa del trabajador. El gobierno no genera las condiciones para discutir el rumbo y en esa turbulencia se muestra un gobierno que discute para la foto y no para el concenso.

¿Tenemos protestas a diario en Mar del Plata. No es más interesante plantear proyectos para mejorar la situación de estas personas?

– Crear institucionalidad es generar los espacios que formulen preguntas. En este sentido, estás cuestiones son las que hay que debatir. La verdad que quienes saben lo que pasa son quienes están en la calle. Conectarlos con la posibilidad de discutir esto es el secreto.

“EL MOVIMIENTO OBRERO TIENE

QUE DEFENDER EL TRABAJO”

Cuando se lo indagó sobre si el paro es la med ida indicada para que el gobierno escuché, dijo: “Me parece que el movimiento obrero tiene que defender el trabajo. Van a pedir que el poder de compra deje de perder frente a los precios. El gobierno sabe el viaje que pegó el dólar. Estamos ante un gobierno reactivo que confío en que pueda hacer algo y permita que estas cosas se tramiten sin conflicto. Estamos hablando de un gobierno que convocó a la CGT ante la posibilidad de paro.

-¿Como afectan la Lebac al 40 por ciento?

– Es complicado a corto plazo. Salir de las Lebac tiene que ver con la carencia de un espacio de diálogo. Me parece que hay que ir a un modelo que genere incentivos donde producir genere más beneficios que una ventanilla.

¿Cómo se puede reactivar la economía acá en la ciudad?

– No me siento en condiciones de responder esto pero sería un excelente tema para el Concejo. Qué hace que en Disney uno pague 44 dólares por una varita de Harry Potter? Hay algo que se llama proceso de valor agregado. Hubo una escritora. Un libro. Una película. Una construcción de sentido. Y cuando uno va a Disney la compra igual independientemente del valor en dólares. Porque esto es la síntesis de un proceso de valor agregado. La gente de Mar del Plata tiene que encontrar la varita de Harry Potter. Yo soy economista. La gente tiene que pensar cómo reconstruir La Feliz.

¿Es viable tener un liderazgo a nivel país?

– Alemania después de la guerra estaba destruida. Japón daba clases en aulas de cartón. Hizo falta un modelo de construcción nacional. Depende de los liderazgos que se construyen. Pero hay que construir un propósito. Lo que nos une como país es el mundial. Y es la política quien nos tiene que construir con un horizonte.