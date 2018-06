España: Tono cordial y ‘fair play’ dominan el traspaso de carteras de los ministros del Gobierno de Sánchez

Mariano Rajoy fue elegante en su despedida al final del debate de la moción de censura, lejos del tono agrio que empleó el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que considera que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez “es legal pero no legítimo”.

Aunque los populares prometieron y prometen hacer oposición férrea a los socialistas, la elegancia de la que hizo gala el expresidente en su última intervención en la Carrera de San Jerónimo ha sido la tónica dominante en los traspasos de carteras ministeriales de este jueves, poco después de la escueta toma de posesión en bloque en la Zarzuela de los nuevos ministros del gabinete de Sánchez. El nuevo Ejecutivo echará a andar este viernes con su primera reunión del “Consejo de Ministras y Ministros”.

Han sido llamativos algunos de los traspasos, en los que incluso ha habido abrazos efusivos, como ha sucedido en los caso de Juan Ignacio Zoido y Grande-Marlaska y de Alfonso Dastis y Josep Borrell.

El nuevo Ejecutivo ha pasado de 13 a 17 ministerios y como el de Rajoy, contará con 25 Secretarías de Estado, según el Real Decreto que publicaba este jueves a primera hora el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que queda por escrito que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vuelve a estar adscrito al Ministerio de Defensa y que la cartera de Economía asume las competencias en Sociedad de la Información y la Agenda Digital.

Todos los ministerios dispondrán de Secretarías de Estados salvo dos: el de Cultura y Deporte (al que sigue adscrito el Consejo Superior de Deportes), y Agricultura, según especifica el decreto del BOE.

Vicepresidencia y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad



Saludo entre Calvo y Santamaría (Luca Piergiovanni / EFE)

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha prometido ser una “jueza implacable” de sí misma para “estar a la altura” de la cartera que ha recibido de manos de la vicepresidenta saliente, Soraya Sáenz de Santamaría.

En un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, Calvo se ha dirigido a Sáenz de Santamaría para recordar que trabajó junto a ella “en algunas cuestiones delicadas” -ambas negociaron en nombre del PP y del PSOE la aplicación del artículo 155 en Catalunya- y expresar su “altísima estima personal e intelectual”.

La vicepresidenta se ha comprometido a realizar un trabajo constante, con “rigor” y “pasión” para el que ha marcado como su gran objetivo: acabar con las desigualdades y “construir la gran igualdad, la que nos afecta a hombres y a mujeres”.

Le han acompañado Josep Borrell, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y la ministra de de Sanidad, Carmen Montón.

Ministerio de Justicia



Traspaso en la sede de Justicia entre Rafael Catalá y la fiscal Lola Delgado (Zipi / EFE)

La nueva titular de Justicia, la hasta ahora fiscal Dolores Delgado, estaba muy nerviosa en su primera intervención, en la que ha prometido trabajar con “ganas, ilusión y fuerza” para lograr un Ministerio “abierto, próximo y eficaz”, militante de la cooperación internacional y que no olvide a las víctimas.

Se ha mostrado orgullosa de “formar parte de la Justicia”, lo que ha hecho toda su vida, ha dicho, y le “encanta”. “Va a ser difícil, pero ganas, ilusión y fuerza no nos van a faltar”, ha asegurado la hasta ayer fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional.

Ministerio de Defensa



María Dolores de Cospedal y Margarita Robles a las puertas del ministerio de Defensa (Juan Carlos Hidalgo / EFE)

Robles ha evocado a Chacón en el traspaso de poderes con su antecesora, Cospedal, que ha sido más frío que el de otros compañeros de gabinete. Además ha resaltado la defensa de la unidad de España en la diversidad.

“No hay Estado de derecho si no hay Constitución. Con la Constitución, todo, diálogo y tolerancia. Fuera de la Constitución, nada, y las Fuerzas Armadas son las que nos protegen porque tienen esa misión de la defensa del ordenamiento constitucional”, ha asegurado ante la cúpula militar, en alusión al desafío independentista catalán.



Cospedal y Robles durante el traspaso (Juan Carlos Hidalgo / Efe)

Ministerio de Interior



Zoido y Marlaska se saludan (Oscar Del Pozo / AFP)

Uno de los nombramientos que más comentarios ha levantado ha sido el del hasta ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial Fernando Grande-Marlaska, como ministro de Interior. Uno de los más críticos ha sido esta mañana Pablo Iglesias, que apuntaba que Grande-Marlaska parecía un ministro del PP. De hecho, ha sido especialmente efusivo su traspaso Zoido, que le ha deseado mucha suerte a quien fuera instructor de la Audiencia Nacional.

Aparte de la cúpula de Interior saliente, al acto del traspaso de carteras en el Ministerio del Interior han asistido diferentes personalidades como el extitular de esta cartera y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; o el juez Pablo Ruz, compañero de Grande-Marlaska cuando ambos coincidieron en la Audiencia Nacional; además de diferentes responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El magistrado bilbaíno ha asegurado que para él es “un lujo” dirigir “un Ministerio de Estado” y coordinar a la Policía y la Guardia Civil, además de otros departamentos como Tráfico, Emergencias o Instituciones Penitenciarias. “Todos vamos a trabajar para generar lo que la Constitución nos exige, un Estado de derecho”, ha anunciado.

Ministerio de Economía y Empresa



Román Escolano entrega la cartera a Nadia Calviño (Javier Soriano / AFP)

“Tras unos días de absoluto torbellino estoy emocionada. Después de 12 años en Bruselas volver a España y a este Ministerio es volver a casa”, ha comentado la nueva ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, que ha tenido también palabras de agradecimiento para su familia -“sin ellos no estaría aquí”, ha señalado- y también para Román Escolano, del que ha recordado que fue su “preparador y es su amigo”.

“Debemos estar muy agradecidos por la arriesgada decisión que tomó al dejar su puesto para servir a España”, ha comentado sobre su antecesor. También ha tenido palabras de agradecimiento para sus antiguos jefes allí presentes: Pedro Solbes, Joaquín Almunia y David Vergara, que ha sido ministrable. Sus últimas palabras han sido para manifestar su ilusión y su tranquilidad. “Os conozco y se podremos hacer grandes cosas”, les ha dicho a los funcionarios del ministerio.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades



La ministra de Economía ,Nadia Calviño, la ministra de Industria Reyes Maroto, y el ministro de Ciencia Innnovación y Universidades Pedro Duque, tras recibir sus carteras de sus antecesores en el cargo Román Escolano y Álvaro Nadal (Javier Lizón / EFE)

En esa misma sede se ha celebrado el traspaso de la cartera de Industria y de Ciencia, Innovación y Universidades. En un escueto discurso, Reyes Maroto ha agradecido a Pedro Sánchez haberla elegido y ha puesto el acento en las tres áreas que le tocará gestionar en “los próximos meses”. Además ha mostrado su intención de incrementar el tejido industrial Español, canalizar la potencia turística de España apostando por “un turismo sostenible que garantice los derechos laborales” y “la calidad del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras”. Finalmente ha hecho referencia al reto que implicar coordinar el desarrollo del comercio con el respeto al medio ambiente.

En su primera intervención como ministro Pedro Duque ha derrochado simpatía. “Me falta el papel”, han sido sus primeras palabras y tras comentar su orgullo por asumir el cargo, ha recordado que su intención es “poner el acento en el desarrollo del futuro”. Ha repasado con mucha gracia su currículum, como no podía ser de otro modo y después de que hayan corrido comentarios con tono humorístico sobre cómo serán los debates con él. “Yo que vengo de… bueno de naves espaciales. Ya sabéis”, ha apuntado y ha cerrado su intervención con un chute de optimismo. “Todavía estamos a tiempo de dar un empujón y colocarnos donde queremos estar, en el pelotón de cabeza de la innovación mundial”, ha sentenciado.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación



Dastis y Borrell en el traspaso de carteras (Susana Vera / Reuters)

Josep Borrell, que también ha estado en el traspaso de la vicepresidenta, y su predecesor en Exteriores, Alfonso Dastis, también han mostrado mucha sintonía en el traspaso. No obstante, ambos comparten trayectoria europea.

El veterano político ilerdense ha marcado como retos “contribuir decisivamente” a ese proyecto europeo que ahora sufre una crisis de confianza y también contribuir “al reconocimiento” de España que, ha recalcado, “es un gran país”. Borrell, muy activo los últimos meses como uno de los rostros críticos contra el independentismo, ha admitido que “son tiempos difíciles”. “España se enfrenta quizá al mayor problema que puede enfrentar un país, el de la integridad territorial y la Unión Europea a una crisis de confianza”, ha razonado.

Ministerio de Hacienda



María Jesus Montero y Cristobal Montoro en el traspaso de caerteras (Paul Hanna / Reuters)

En el traspaso de cartera de Hacienda se han visto las caras dos políticos ya habituados a encontrarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiarse, hasta ahora con Cristóbal Montoro al frente del ministerio y con María Jesús Montero como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Al tomar el relevo de Montoro, Montero ha hecho un guiño al ministro saliente a quien ha dicho que siempre será “bienvenido” en el Ministerio porque “forma parte de esta casa”. “Al menos hasta yo que coja el conjunto de las tareas y de los temas”, ha precisado.

La ministra Montero ha asegurado que “a la mayor brevedad” su equipo se pondrán en marcha pero “con reflexión y determinación de prioridades y pensando siempre en los ciudadanos y en las necesidades que más le preocupan”. Su objetivo, “estabilidad, acompañamiento y transparencia en las cuentas públicas”.

Ministerio de Cultura y Deporte



Méndez de Vigo saluda a su sucesor, Màxim Huerta (Rodrigo Jimenez / Efe)

Màxim Huerta ha tenido este jueves dos gestos para reconciliarse con el mundo del deporte. Primero con un tuit, con el que pretendía enmendar los anteriores y con sus declaraciones. “Sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo. El deporte es educación y cultura. El deporte es respeto, superación, humildad, perseverancia… Todo eso pienso ejercitarlo con tesón y esfuerzo”, ha escrito en Twitter. “No soy deportista, no me gusta practicarlo, pero esto no significa nada. Voy a apoyar a los deportistas porque son héroes y heroínas”, ha comentado después.

Al recibir la cartera de Cultura y Deportes de manos de Iñigo Méndez de Vigo, el periodista valenciano ha defendido que la cultura “no puede ser de bandos” y ha prometido que intentará continuar “para bien” lo que está en marcha y crear “cosas nuevas con mucha ilusión”.Además, durante sus palabras ha manifestado su orgullo “doble” por la recuperación del Ministerio de Cultura y por que esté “en el mapa del Gobierno”.

Ministerio de Política Territorial y Función Pública



La ministra de Administraciones Territoriales Meritxell Batet, y su antecesora en el cargo la exvicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría, (J.j.guillen / Efe)

Una de las carteras que se presume decisiva esta legislatura es la de Política Territorial, que ha asumido Meritxell Batet de manos de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un acto en el palacio del Marqués de Villamejor, y al que han asistido el secretario primero del PSC, Miquel Iceta, el excomisario europeo Joaquín Almunia y los exministros socialistas Francisco Caamaño y Jordi Sevilla, entre otros.

“No nos podemos conformar y pensar en España como una yuxtaposición de territorios” porque, a juicio de Batet, hablar de territorios es hablar de “personas, respeto y convivencia”, ha subrayado la líder del PSC en el Congreso, convencida de que los poderes públicos han de “garantizar y potenciar en la medida de lo posible esa convivencia”.

Batet ha asegurado ser plenamente consciente de las circunstancias “excepcionales” en las que se produce este traspaso de poderes y ha afirmado que asume el cargo “con la máxima convicción, ilusión”, pero también con el “vértigo de saber que esta cartera es crucial para el país”.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social



La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón recibe la cartera de la que es titular de manos de su antecesora en el cargo, Dolors Montserrat (Chema Moya / Efe)

Carmen Montón ha sido arropada por Patxi López, que sonaba como ministrable, en su traspaso de carteras con la exministra Dolors Montserrat, en un acto en el que la hasta ahora consellera valenciana ha asegurado que a partir de hoy en España empiezan a cambiar las cosas con un Gobierno que “no quiere dejar a nadie atrás” y que se esforzará en recuperar el derecho “arrebatado” a la salud universal.

Así, Montón se ha comprometido a “poner en el centro” de sus políticas “a las personas”, a trabajar junto con el Ministerio de Igualdad en la lucha contra la violencia machista, a garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia y se ha mostrado orgullosa de formar parte de un Gobierno en el que por primera vez hay más mujeres que hombres.

Ministerio de Fomento



José Luis Ábalos, número tres del PSOE, e Iñigo de la Serna (Victor Lerena / Efe)

Los exministros Beatriz Corredor y José Blanco han asistido a la toma de posesión del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha recogido el testigo del ya exministro Iñigo de la Serna. El ya titular de Fomento ha reafirmado su “sentimiento de responsabilidad” al iniciar su discurso y ha agradecido a De la Serna que, “en las escasas horas” que han tenido para el traspaso, haya tenido “un trato personal inigualable”, con una “calidad humana que le honra”.

Ábalos se ha declarado un “obsesionado” de la cohesión social, ha subrayado que cohesionar al país es “lo mejor” que han hecho los socialistas” y ha añadido que lo intentará en el tiempo que les “dejen”.

Ministerio de Educación y Formación Profesional



La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá , recibe la cartera de la que es titular de manos del ministro saliente, Íñigo Méndez de Vigo (Víctor Lerena / Efe)

Isabel Celaá, que fue consejera de Educación en Euskadi, ha marcado diferencias con sus antecesores del PP y ha defendido una enseñanza bilingüe y trilingüe, “cultivadora” de las lenguas cooficiales y signo de la diversidad de España.

Lo ha dicho al tomar la cartera de su nuevo cargo de mano de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, quien le ha deseado mucha suerte en un puesto que, ha resaltado, es un “grandísimo privilegio”. Méndez de Vigo también ha dicho a Celaá que ha sido un defensor del pacto y que lo seguirá siendo, a lo que la nueva ministra ha contestado: “hoy la ciudadanía nos reclama pactar” en todo lo que nos reconocemos, a pesar de “las legítimas ideologías”.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social



La nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con la cartera que ha recibido de su antecesora, Fátima Báñez (Paolo Aguilar / Efe)

Asegurar las pensiones. Este parce ser el principal objetivo de la nueva titular de Trabajo, Magdalena Valerio, que hoy ha recibido la cartera de manos de Fátima Báñez. “Le vamos a dar un gran impulso y va a haber un gran pacto de pensiones en nuestro país, voy a animarlo y propiciarlo”, ha subrayado, tras afirmar que hay transmitir “seguridad, confianza y esperanza” ante las incertidumbres y las certidumbres, “y eso hay que hacerlo en el seno del Pacto de Toledo con diálogo político”.

En esta línea, la titular del Ministerio ha asegurado que el Pacto de Toledo tiene que velar por la sostenibilidad social, política y económica del sistema público de pensiones que afecta a más de 10 millones de personas, pero también a los cerca de 19 millones de personas que están trabajando.

Ministerio para la Transición Ecológica



La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , recibe la cartera de la que es titular de manos de la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina (Ballesteros / Efe)

Isabel García Tejerina ha escenificado dos entregas de cartera, con la nueva ministra para la Transición Ecológica y con el nuevo titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el caso de la primera, Teresa Ribera, ha señalado que la escasez de tiempo es “quizá el factor más crítico” y que el Gobierno tiene “menos de 20 años” para pensar en los cambios profundos que son necesarios en la sociedad para luchar contra el cambio climático.

Acompañada en la sala también por las exministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona y Elvira Rodríguez, Ribera –que ha destacado que vuelve a “casa”, dado que ya ocupó la secretaría de Estado– ha manifestado que en el frontispicio de su actuación deben estar todos los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de un Ministerio que ha definido como el de la “solidaridad entre generaciones”.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



La exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, y el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (Juan Carlos Hidalgo / Efe)

En los segundos de los relevos con García Tejerina, Luis Planas ha subrayado que es un enamorado del sector, y ha abogado por el diálogo con los representantes del sector para hacer “pequeñas las diferencias y grandes las coincidencias, que son muchas”.

“Tenemos un sector agroalimentario que es puntero, al que hay abrirle puertas y que la integración digital llegue a todos los campos españoles”, ha señalado Planas, que también ha indicado que trabajará en defensa de los intereses pesqueros nacionales.

”Estoy encantado de dirigir esta joya de la administración española, por lo que estoy agradecido a Pedro Sánchez por su confianza. Cuando me llamó hace unos días me dijo: ¿Dónde estás? Estaba caminando entre olivos en Montoro. Perfecto, me dijo, porque es el lugar ideal para el ministro de Agricultura”, ha desvelado sobre cómo conoció su nombramiento.

Fuente: www.lavanguardia.com