Clausuran galpones donde reciclaban envases plásticos contaminantes

La Dirección de Gestión Ambiental y la Subsecretaría de Inspección General, clausuró dos galpones contiguos, ubicados en el barrio Las Américas, utilizados para el reciclado de envases plásticos de sustancias químicas y fitosanitarios para su posterior comercialización.

El lugar no presentaba habilitación municipal ni autorización para la manipulación de esas sustancias así como carencia de condiciones de seguridad e higiene. El lugar contaba con cinco matafuegos vencidos, cableado eléctrico a la vista y maquinarias que eran utilizadas por los trabajadores del lugar sin contar con los elementos de seguridadnecesarios y obligatorios para su manipulación. Del operativo participaron, además, Obras Sanitarias y la Delegación Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía.

Según explicó Marcelo Ragonese a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental, a partir de una denuncia de un particular realizada a la Delegación Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas por ruidos y olores molestos así como falta de higiene en los alrededores en el sector, se convocaron a todas las áreas municipales pertinentes para realizar una inspección.

De ese modo, se constató que “es un lugar clandestino que procesaba plástico, en general polietileno de alta densidad, con la particularidad que no estaba habilitado y tenía muchos envases de sustancias con características de peligrosidad y fitosanitarios, para los cuales, además, deberían tener permisos especiales para su manipulación”, indicaron desde el Departamento de Evaluación y Control Ambiental de la DGA, por lo que se procederá a su clausura y se le solicitará al titular a cargo del lugar la disposición de manera responsable de todo el material acopiado.

Por su parte, desde Obras Sanitarias se tomaron muestras de efluentes porque “se lavan los envases, se trituran y se mandan al establecimiento contiguo para terminar de reciclarlos. Pareciera ser, por la maquinaria que hay, que se lo funde y convierte en pelet para su posterior venta”, agregaron los técnicos especialistas.

En ese sentido, Raúl de Benedetti, Jefe de Inspectores de OSSE, quien estuvo presente durante el operativo, puntualizó que es “una actividad no habilitada con vuelco de productos a colectora por lo que se pidió el cese del servicio, el corte de agua y de cloaca”.

Finalmente, se solicitó a EDEA que realice un corte de suministro eléctrico dado que existe un riesgo eléctrico hacia el terreno lindante; y de incendio, ante la emanación de gases tóxicos. “Esto está fuera de cualquier reglamentación, las instalaciones eléctricas son defectuosas, se trabaja con trifásica, no hay matafuego, no hay disyuntor”, subrayó Walter Angellini, a cargo del Departamento Operativo de Subsecretaría de Inspección General, al tiempo que aseguró que “no existe trámite de habilitación alguno y en el estado que está no cumple con ninguna norma de seguridad, salubridad e higiene mínimas”.