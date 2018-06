Martín Uribarri: El campo de acción de Mar del Plata es muy acotado

En el marco del Día del Periodista, el reconocido profesional marplatense, Martín Uribarri, dialogó con “el Retrato…” y realizó un repaso de toda su carrera. “El campo de acción en Mar del Plata es muy acotado y por eso, el que no está con Aldrey Iglesias no tiene trabajo”, apuntó.

El periodista comenzó a incursionarse en ese mundo en 1982 cuando viajó a Capital Federal para estudiar la profesión en el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de Buenos Aires. “No estaban abiertas las universidades, no estábamos en democracia todavía”, señaló.

Luego de esto, comenzó a trabajar en Radio Continental en el programa “Competencia” en el que se desempeñó con distintos periodistas reconocidos como Alejandro Fabbri, Ezequiel Fernández Moore, Diego Bonadeo, Nicanor González del Solar, Antonio De Turris, Jorge Azcárate, Luis Majul, Norberto Longo, Carlos Juvenal y Raúl Delgado, los cuales se destacaron por ser los creadores de dicho espacio; trabajando paralelamente en el diario La Nación.

“En momentos donde estaba trabajando en Continental va Victor Hugo con todo su equipo y nos sacaron a los que estábamos, con lo cual quedé colgado y me tuve que ir de ese espacio”, comentó el periodista.

A mediados de 1984 pasa con el grupo de trabajo a Radio Belgrano, con el programa “Los Buenos y los Malos” y en ese año fue designado como Jefe de Prensa de la Federación Metropolitana de Voleibol.

“En 1985 tomé la decisión de volverme a Mar del Plata y empiezo a trabajar en LU6 junto a Abel Guariste, Pedro Suárez, Mario Trucco y Jorge Jaskilloff en el programa “Mundo Veloz”, indicó Uribarri que en ese momento se convirtió en el primer comentarista de las transmisiones de básquetbol. “Comenté Peñarol durante dos años hasta que ascendió a la A”, remarcó.

Dos años después, en 1987 y hasta 1990, trabajó en el Diario el Atlántico como también realizó durante 25 años el programa de Rugby “Tercer Tiempo” que luego se convirtió en “Desde touch”, el cual se transmitía por LU9.

Tuvo varios programas en la televisión por cable, siempre referidos al Rugby y en 1993 pasó a formar parte del ciclo “Perdidos en la Noche”, conducido por Luis María Stanzione, con Kelo Arenz, Petunio Ferrari, Gladys Lucca, Eugenio Weimbaum, entre otros. “Luego trabajé en el Diario La Capital haciendo crónicas deportivas y en 2014 entré en la Municipalidad”, completó.

Actualmente, Martín Uribarri se desempeña como jefe de prensa del Club Náutico, de la Bolsa de Comercio y de la Municipalidad en el área de Transporte y Tránsito. “Cuando ingresé en la comuna agarre una estabilidad que no tenía en los trabajos independientes”, aseguró.

“El ser jefe de prensa es mucho más acotado que el ejercicio de periodismo diario”

En ese contexto, se refirió a las diferencias que encuentra entre trabajar en el ámbito privado y público en cuanto a su profesión. “La forma de hacer periodismo es diferente. El ser jefe de prensa de un organismo o municipalidad es mucho más acotado que el ejercicio de periodismo diario, en el cual uno depende de la noticia que llega por internet o te brindan”, sostuvo.

“En este caso al ser un empleado de un organismo de estos tenés que generar tu propia noticia, no te llega nada y aparte, es mucho más espaciado. El trabajo de periodista es el del diario indudablemente”, aseguró a la vez que aclaró que “en el laburo del diario uno no sabe con qué te pueden salir. Tenes que estar dispuesto a todo y ser un todo terreno”.

A su vez, señaló que en la Municipalidad lo que logró personalmente “es estabilidad económica y el trabajo de ser jefe de prensa o gacetillas, que también hay que aprenderlo para saber dosificar la información que le llega a los medios y no tampoco atormentarlos con cualquier cosa”.

Periodismo en Mar del Plata: “El campo de acción de la ciudad es muy acotado”

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre cómo ve el periodismo en Mar del Plata, respondió que “el campo de acción de la ciudad es muy acotado, indudablemente por tener una sola persona como es Aldrey Iglesias que tiene tanto el diario como varias radios y un cabnal de cable. Por lo que, el que no está con él, está complicado”.

“Hay algunas instituciones, empresas y clubes que están entendiendo que tienen que tener un jefe de prensa, asique por suerte eso es positivo. En los últimos dos años en Mar del Plata se han generado algunos puestos que antes no estaban”, sostuvo y agregó que “están saliendo camadas de periodistas de Deportea y Eter que sino no tendrían trabajo”.

Y cuestionó que en la ciudad “hay un monopolio de una persona que tiene dos diarios, tres radios AM , dos FM y un canal de televisión. Entonces, el campo de acción es muy acotado y por eso, el que no está con Aldrey Iglesias no tiene trabajo”.

Proyectos personales

Por otra parte, hizo hincapié en los proyectos que tiene y comentó, que si bien no tiene idea de volver a hacer el programa de radio, su idea es “seguir creciendo un montón en lo que es adaptarse a las nuevas tecnologías y redes sociales o hacer alguna plataforma virtual de una entidad”.

“No creo que vuelva a tener un programa de radio, porque una vez que salís de ser productor independiente pero dependiendo siempre de la publicidad a tener la tranquilidad que a fin de mes la Municipalidad te va a pagar, es complicado volver a patear la calle”, expresó.

Su mejor experiencia: “Los Panamericanos fueron una huella importante en mi carrera”

En lo que respecta a sus mejores experiencias personales como periodista, remarcó su participación como jefe de prensa del estadio Polideportivo en los juegos panamericanos, tanto en básquet como en volley. “Tuve 125 chicos voluntarios a cargo que iban desde los 5 a los 90 años. Fue una experiencia inolvidable”, señaló.

“Fue algo que me marcó la carrera. No había nada mejor que ver los elogios de la prensa extranjera cuando terminó. Me sentí parte de eso”, resaltó a la vez que aclaró que se tomó “con mucha responsabilidad” dicho trabajo: “Coordiné un montón de cosas que hizo que sea un laburo intenso. Fueron dos meses de puro laburo. Los Panamericanos fue algo que nos marcó a todos los que pudimos estar participando”.

A su vez, remarcó, que si bien participó en otros eventos deportivos de magnitud como fueron algunos mundiales de fútbol “los panamericanos para Mar del Plata fueron realmente únicos y fueron también una huella muy importante en mi carrera”.

“Hoy ser periodista sea mucho más difícil que antes”

Seguidamente, en conversación con “el Retrato…” hizo hincapié en el nivel de periodismo que hay en el país y describió que “cada vez más se diferencia el que estudia y se prepara como también realmente hoy hay un montón de herramientas que antes no había”.

En tal sentido, recordó que en sus orígenes “los periodistas se pasaban 4 o 5 horas en el archivo buscando cosas, mientras que hoy con el acceso que hay a la información; ya que está todo digitalizado es mucho más fácil todo y hay más beneficios”.

“Hoy hay algunas herramientas que antes no existían” , describió a la vez que aclaró que “no es que sea fácil serlo hoy por hoy, pero tenes al alcance de un teléfono un montón de herramientas que antes no tenías. El laburo de antes era mucho más artesanal y hoy las cosas han avanzado, estando en cualquier parte del mundo se puede escribir para el medio donde trabajés, por ejemplo”.