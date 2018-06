Juan Arano: “El periodismo es sin dudas el mejor oficio del mundo”

En el marco del Día del Periodista, el profesional marplatense, Juan Arano, dialogó con “el Retrato…” y cuestionó “la difícil situación laboral” que se encuentran atravesando los medios de comunicación en la ciudad, pero pese a ello confesó que “el periodismo es sin dudas el mejor oficio del mundo”.

“Mis comienzos podríamos remontarlos a lo que fue el Diario El Atlántico de Mar del Plata en 1996, cuando estaba estudiando en un terciario en la ciudad. Me llega por un docente de la carrera la invitación que estaban buscando a alguien para hacer unas prácticas”, recordó el periodista.

En tal sentido, destacó que “esa fue la primera vez que ingreso en un medio formal, a una redacción de verdad. En ese diario de la calle Bolívar di mis primeros pasos como periodista y es ahí donde arrancó mi carrera y mi trabajo realmente” a la vez que reconoció que su formación “real” fue dentro de ese diario.

“Tuve distintas etapas dentro del Atlántico. Entré como aprendiz, fui reportero, estuve en redacción de información general como también trabajé en la parte de policiales junto a Adalberto Vecchiarelli, uno de los más grandes en Mar del Plata en esta sección”, completó.

“Pasé de la gráfica que es como La escuela de periodismo a trabajar en televisión”

Luego, trabajó para distintos medios nacionales como diario Clarín, algunas radios del exterior, canal 9 de Buenos Aires hasta que en 2003 ingresó en Canal 10 de Mar del Plata. “Fueron surgiendo distintos trabajos temporarios dentro de esta profesión, pero los más grandes empleos que he tenido dentro de la carrera podría dividirlos entre el Diario El Atlántico y Canal 10”, sostuvo.

“Pasé de la gráfica que es como La escuela de periodismo a trabajar en televisión”, remarcó a la vez que comentó que la diferencia entre estar en un medio gráfico y televisivo “es notable y obvia” y aclaró: “Sin embargo no tanto en mi tarea en particular, ya que mi trabajo en televisión siempre ha sido detrás de cámara, en la producción”.

En ese contexto, explicó que ingresó en Canal 10 a trabajar en un programa llamado La Lupa y luego, pasó a la producción de los noticieros. “Siempre estuve dentro de los equipos de producción en la gestión de contenidos para los noticieros. Hay mucho de periodismo gráfico, porque las bases son las mismas”, comentó.

“Yo hasta el día de hoy sigo utilizando lo que aprendí en mis inicios en El Atlántico. Hay un eje que es el mismo entre la gráfica y la televisión”, agregó a la vez que confesó: “No me animaría a ponerme frente a una pantalla, es algo para lo que no estoy preparado. Lo mío es trabajar en las sombras, atrás de cámara, buscando información y datos y chequeando la información para después ponerla al aire”.

La esencia del buen periodismo

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre cómo se hace para marcar la diferencia dentro de la profesión, respondió que a que “se gana en la esencia del periodismo, el sentido de la información, intentar ser rigurosos a la hora de informar y presentar la noticia, siendo honestos y buscando equilibrio en la presentación de la información”.

A su vez, destacó que también es importante ver “la forma atractiva en que se puede presentar una noticia, la cual no necesariamente tiene que ser con datos erróneos o falsos, intentando ganar solamente visitas o público, sino que también se gana en cómo contás la historia o en cómo contás ese hecho que ocurrió”.

“Hay muchas formas atractivas e inteligentes de contar algo, pero siempre con la verdad, con el chequeo de la información y la consulta de diversas fuentes, en ese punto es en donde también se marca la diferencia del buen periodismo”, completó a la vez que añadió que los nuevos accesos a la información han variado “es mucho más fácil a través de internet acceder a datos y demás, lo cual es válido, pero nunca hay que perder la esencia del buen periodismo”.

La situación “difícil” de los medios de comunicación en Mar del Plata

Seguidamente, hizo hincapié en el nivel de periodismo que hay en la ciudad y consideró: “Hay una cuestión que no podemos escapar, porque nos afecta a todos de alguna manera y que tiene que ver con la situación laboral, con el mercado laboral. En Mar del Plata, como en otros lugares del país, hay situaciones muy difíciles para los medios”.

“Hay muchas pérdidas de empleo y precarización laboral de trabajadores de prensa, lo cual termina afectando también al buen periodismo”,sostuvo Arano y remarcó: “Estamos en una época en que la situación laboral que tiene que ver con los medios de comunicación en Mar del Plata es muy difícil”.

En ese sentido, resaltó que, teniendo en consideración la situación que se encuentra atravesando la ciudad y como forma de salir de la misma, “aparecen distintos casos de medios, programas o espacios autogestionados y cooperativos”.

“Me siento parte de lo bueno y de lo malo. Si bien hoy no me toca estar en un medio cooperativo, valoro aquellos que se han hecho de esa manera como una forma de encontrar una salida laboral y una forma interesante de comunicar, que no necesariamente tienen que ser los grandes medios”, describió y agregó que es su deseo que estén estos últimos, “pero que también se vayan generando otros espacios de comunicación”.

Objetivos: “Subsistir día a día, siguiendo adelante dentro de esta profesión que no es fácil”

Preguntado por “el Retrato…” sobre sus proyectos, adelantó que hoy por hoy sus objetivos “van más por el lado personal que profesional” y comentó que “uno va más por no traicionar sus propios valores y que lo han sostenido hasta ese momento como también de alguna forma subsistir día a día, siguiendo adelante dentro de esta profesión que no es fácil”.

“El periodismo es sin dudas el mejor oficio del mundo”, destacó el productor de Canal 10 y aclaró: “A esta altura no tengo grandes sueños o metas sino que busco cumplir día a día con mi trabajo dentro de esta profesión como también seguir adelante. Mis grandes anhelos tienen más que ver con lo familiar que con la carrera”.

“Siempre surgen distintas alternativas de comunicación que uno tiene que aprovechar y debe formarse como también buscar distintas herramientas para brindar mejores servicios. Lo nuestro no es solo el periodismo dentro de una redacción, sino que hay muchas actividades que uno puede llevar adelante para mejorar”, concluyó.