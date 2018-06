“Camionazo” de Hugo Moyano….Si no les dan el 27% de aumento, paro total el jueves 14

Hugo Moyano anunció que el jueves 14 de junio habrá paro general de camioneros en el caso que “no haya una respuesta favorable” al pedido del 27% de aumento salarial en el marco de las paritarias del sector.

“El martes tenemos la audiencia con Fadeaac, la cámara del autotransporte de cargas. Si el martes no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores, el jueves (14) hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado”, lanzó el líder sindical durante una asamblea general.

“No vamos aceptar que nos quiten parte de nuestro sueldo. Vamos a seguir luchando”, advirtió y dijo que el Gobierno tiene “falta de sentido común” porque quiere que los gremios firmen una paritaria del 15%.

Este miércoles había amanecido complicado por la concentración de camiones en varios accesos a la Ciudad de Buenos Aires, aunque Pablo Moyano, hijo del mandamás gremial y número dos del sindicato, lo atribuyó a un reclamo de la patronal contra el costo del combustible. Según él, la discusión paritaria corría por otro carril.

“Si lo tocan a Moyano les paramos el país”, coreaban unos 2.000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, y ante un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional. Ante insultos dirigidos al presidente, Mauricio Macri, el orador frenó: “No vale la pena”

En ese contexto, el jefe sindical lanzó críticas al mandatario, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y “un sector” de los medios de comunicación que apoyan al Gobierno.

“Ha comenzado hoy el camino de la lucha y los camioneros conocemos más que nadie el camino, así que no nos vamos a equivocar. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores”, dijo Moyano.

Micrófono en mano y parado sobre el acoplado de un camión a la vera de la ruta, Moyano destacó también la protesta de los Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA) que este miércoles bloquearon accesos a la ciudad de Buenos Aires para protestar contra el Gobierno.

“¿Hasta qué punto llega la irresponsabilidad y la falta del sentido común de un Gobierno que pretende que con una inflación del 30% los salarios suban un 15%? Le decimos al Gobierno que no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda, así que hagan lo que quieran”, sostuvo Moyano.

“Que sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicaciones y algunos idiotas útiles. Que intenten atacarnos con medios de la Justicia, con inventos para justificar las denuncias que han hecho”, desafió el secretario general del Sichoca.

Y completó: “Si cree que me va a atemorizar está equivocado señor Presidente. Salimos pelear en la Dictadura, me metieron falopa y nos nos pudieron doblegar. Miren si lo van a hacer ahora diciendo que me van a meter en cana. Acá estoy, vengan, llévenme si quieren”.