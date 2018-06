Julia Rigueiro: “También incluimos en los reclamos a los trasvesticidios”

Julia Rigueiro es una de las tantas mujeres que integra el Movimiento de Mujeres y la Diversidad en la ciudad y, con relación a esta nueva marcha, comentó: “El movimiento Ni Una Menos se hizo muy popular y visible por cuestionar diversas relaciones de poder, machistas y patriarcales, que afectan a nuestros derechos y libertades, llegando a terminar con nuestras vidas como sucede con los femicidios. Pero el feminismo y esta gran marea de empoderadas viene a transformarlo todo, por eso también incluimos en los reclamos a los trasvesticidios y a las muertas por abortos clandestinos, en los que el responsable directo es el Estado”.

“En esta nueva marcha avanzamos en otros reclamos que entendemos como deudas que la democracia argentina con nosotras, como el aborto legal que esperamos sea votado positivamente el 13 de junio en el Congreso, pero también exigimos ni una menos por la droga y que es necesario más prevención con perspectiva de género en esta materia”, agregó Rigueiro quién también es referente de Mala Junta – Patria Grande.

Por último recordó: “En este Ni Una Menos también insistimos con que el ajuste es violencia, que no queremos una deuda más y no mucho menos perder soberanía en manos del FMI. Este lunes el reclamo de justicia por Natalia Melmann y basta de impunidad para las fuerzas policiales que nos matan será central. No nos olvidamos ni perdonamos. Por cada niña, joven o mujer que el patriarcado, con sus ramificaciones en las policías, poder político y judicial, nos arrebató es que seguimos luchando”.