Volver sin pasaporte. Trascender la herencia de la guerra emocional de Malvinas

Muchas fueron las ideas que tuve al intentar plasmar un mensaje relativo a este camino que transitamos con un HÉROE como papá…héroe en la guerra y posguerra como soldado , como médico ,como persona especial que era.

La historia de Malvinas es de público conocimiento, basta hoy con ingresar a cualquier buscador en internet… así de simple hoy y tan complejo fue en aquel entonces cuando ni siquiera los ex Combatientes y caídos poseían mapas que les permitieran ubicarse…

hoy GPS… pero si hay algo que el GPS no puede ubicar y direccionar son las secuelas emocionales que luego se manifiestan físicamente.

La historia que no pueden encontrar los investigadores,historiadores, lectores en la web es la vivencia de la guerra desde nuestro relato… el relato de los HIJOS, la Guerra de Malvinas puertas adentro…

Preguntas nos han surgido para encontrar explicación racional a la dificultad para liberar los sentimientos de ellos los HÉROES : Navidades, Año Nuevo , cumpleaños, todo evento social implicaba un ataque ? Miedo a perder nuevamente?

Vivir en el anonimato, en el ocultismo, aprendimos a leer las pistas , siglas , jeroglíficos , las Hojas de Ruta que evitaban que exploten las granadas del Enemigo , los campos minados… y con nosotros los HIJOS evitaban que explote el Amor exteriorizado por temor a perder nuevamente…

Cada uno estimo tiene distintas historias de los momentos tristes, de tensión, de enojo… pero a todos nos une un mismo hilo conductor de felicidad… si ponemos a Malvinas como un lugar al que se puede ir Sin Pasaporte, recorriendo las Islas desde las cartas de puño y letra de preocupación pero que son también de amor y valentía, encontraremos las i magenes de un pasado común que todos tuvieron que enfrentar, y aprender a convivir con ese dolor de no entender el por qué de la traba emocional…la Guerra Emocional.

Hoy celebro más que nunca los acercamientos que tuvimos que nos permitieron ver que era tan grande su brillantez que necesitaba liberarse y liberarnos de esa opresión emocional que lo transformó y que le permite estar presente en cualquier densidad aún en Malvinas cruzando Sin pasaporte…

“Si vos estabas hecho si evitabas un suicidio y evitaste muchos”… nuestra misión es que nuestra experiencia trascienda fronteras para dar claridad desde el Amor a miles de VGM y sus hijos.

Gracias por tu entrega y tu voluntad de despertar, esto no es un adiós. No tiene sentido alejarse de algo que siempre está unido…iluminando el camino de los demás.

Luciana Soledad Scherbarth