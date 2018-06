En el marco de la movilización nacional y que tuvo su réplica en Mar del Plata para exigir #NiUnaMenos a la cual acompañaron cientos de mujeres y familias de víctimas de delito de violencia de género, Guillermo, el padre de Lucía Péréz, participó de la misma y en conversación con “el Retrato…” expresó: “El sufrimiento que estamos pasando nosotros no se lo deseo a nadie”.

“Apoyamos todas estas movilizaciones que se hacen, porque ellos también nos apoyan a nosotros con todo lo que nos pasa”,sostuvo el padre de la joven que falleció el 7 de octubre de 2016 después de haber sido drogada y violada por Matías Farías y Alejandro Maciel.

Asimismo, comentó que “el 30 de octubre de este año comenzará el juicio por la muerte de Lucía y se extenderá el mismo hasta el 14 de noviembre” en relación a lo cual comentó que esperan “una condena ejemplar, no menos que eso”.

“El tribunal Oral Criminal N°1 es el mismo tribunal que juzgó a Valente y que le dio 50 años, asique tenemos muchas expectativas”, remarcó el padre de Lucía a la vez que descartó, que pese a que los tres imputados reciben la condena que esperan, no van a poder darle un cierre a toda esta historia.

En relación a lo anterior, expresó que “la etapa de sufrimiento va a terminar cuando me encuentre con ella, porque por más que les den la condena que sea no me la van a devolver” y aseguró que confía en la justicia y en que llegarán a una condena ejemplar.

“Sabemos que esto es para años y estamos preparándonos para la lucha”, resaltó Guillermo a “el retrato…” y añadió: “Siempre vamos a seguir movilizándonos y participando en las concentraciones que se hagan, porque hasta que no termine esta violencia generalizada vamos a tener que seguir luchando”.

Por último, pidió: “Que no haya más casos como el de Lucía. Miremos al cielo y pidamos que haya sido el último, porque el sufrimiento que estamos pasando nosotros no se lo deseo a nadie”.