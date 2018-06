Continúan reclamando por una Ordenanza que nunca se cumplió en su totalidad

En el marco de la multitudinaria marcha por el Ni Una Menos que se realiza desde el año 2015 como consecuencia de los femicidios que han ocurrido en el último tiempo, desde el Colectivo de Mujeres MuMaLa brindaron algunas reflexiones con respecto a la Ordenanza Municipal sancionada en 2016 que declaraba la Emergencia en el Partido de General Pueyrredón por Violencia de Género y Diversidad.

Camila Westerlinck , una de las referentes de MuMaLa , enumeró algunas de las cuestiones más importantes que prevé la ordenanza municipal para trabajar la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género son, entre otras, la ampliación del régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las víctimas de violencia contra la mujer y colectivo LGTB; la ampliación, refuncionalización y del Hogar de Tránsito para Víctimas de Violencia Doméstica Dra. Gloria Galé; gestionar la creación de un Hogar de Medio Camino, que coadyuve y complemente la asistencia a las mujeres, en caso de necesitar más tiempo de la permanencia y contención brindada por el Hogar Galé; Fortalecer las acciones y dispositivos del Programa de Asistencia y Prevención a las Víctimas de Violencia de Género y Diversidad, garantizando la asistencia integral interdisciplinaria y/o interinstitucional las 24 hs y la existencia de los recursos humanos necesarios en cantidad y especificidad, responsables del tratamiento de la problemática; gestionar ante las autoridades provinciales la ampliación de recursos destinados a la Comisaría de la Mujer y la Familia, como asimismo, la pronta apertura de una sede en la ciudad de Batán; diseñar programas de educación formales y no formales para todos los niveles educativos con el fin de deconstruir estereotipos basados en la desigualdad de género.

Recordaron que el año pasado fueron siete los femicidios que sacudieron a nuestra ciudad y, actualmente, son más de quince los hechos de violencia de género que suceden mensualmente en la ciudad según registraron las MuMaLá a través de medios gráficos y de comunicación audiovisual. No olvidaron que a fines de ese año, los movimientos de mujeres salieron a denunciar el grave recorte que se quería llevar a cabo al área de la mujer, otorgando sólo el 0,27% del presupuesto total municipal.

A pesar de la declaración de emergencia, Westerlick analiza lo que sucedió en estos dos años de vigencia de la normativa: “la realidad es que la gran mayoría de las medidas contempladas en la ordenanza no se lograron implementar. Para empezar, la apertura de una sede de la Comisaria de la Mujer en Batán nunca se llevó a cabo, como así tampoco la ampliación de recursos destinados a la Comisaria de la Mujer en Mar del Plata. El año pasado denunciábamos que muchos de los móviles policiales no salían a los domicilios por falta de nafta o porque estaban rotos, así como también denunciamos que la Comisaria tenia cada vez menos empleados/as para atender a las mujeres teniendo en cuenta que en nuestra ciudad se reciben 900 denuncias al mes por violencia hacia las mujeres. Y, además, a fin de año se quedaron sin psicóloga lo cual dificulta cualquier abordaje interdisciplinario hacia la mujer que solicita asistencia. La Dirección de la Mujer también se encuentra colapsada y no dan abasto con el personal que tienen”.

En relación al Hogar Galé, Westerlinck añadió “el año pasado denunciábamos la falta de recursos para alimentar a las mujeres y a sus hijos que viven allí. De hecho, la alimentación de las mujeres se ha sostenido con comida donada por falta de recursos. En la ordenanza se especifica también que el Hogar Gale iba a ser ampliado y refuncionalizado, sin embargo, recién este año se le está construyendo un cerco perimetral al mismo”.

La coordinadora regional de Mumalá también informó que este año no se estuvieron entregando becas económicas a mujeres víctimas de violencia de género por cuestiones burocráticas. “Esto nos parece gravísimo siendo que las mujeres cuentan con ese dinero para salir adelante de la situación de violencia y vulnerabilidad”

Finalmente agrega, “No creemos que la situación actual que sufrimos las mujeres sea a causa de la falta de presupuesto. Esto no solo sucede a nivel municipal sino también a nivel nacional. Consideramos que hay una falta de voluntad política y de desinterés la cual caracteriza a este gobierno en relación a las temáticas de género. El plan de ajuste que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos nos perjudica principalmente a las mujeres, dónde para concretar acciones y plantear políticas para erradicar la violencia de género el gobierno se muestra indiferente”.

A nivel Nacional, según datos de Mumala, fueron 101 las mujeres víctimas de femicidio en el país hasta el momento. “Reclamamos y exigimos que él Ni Una Menos deje de ser solo una consigna y pase a ser una política de Estado. Por ello insistimos en que la ordenanza municipal que vence ahora en junio y que volverá a presentarse, debe implementarse y se le debe asignar el presupuesto correspondiente en carácter de urgente para que no lamentemos más mujeres muertas.”